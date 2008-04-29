حداد عادل برای شرکت در سالگرد علامه آشتیانی به استان مرکزی می رود

عبدالله سهرابی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: سالگرد ارتحال علامه آشتیانی و گرامیداشت روز معلم در زادگاه این شخصیت علمی جهان اسلام و با حضور شخصیتهای برجسته علمی و مدیران و مسئولان استان و کشور، شاگردان وی و خانواده و مردم در مصلای آشتیان برگزار می شود.

سهرابی با اشاره به اینکه استان مایل است دکتر حداد عادل زمان بیشتری را در استان سپری کند، خاطر نشان کرد: برنامه وی حضور در مصلای شهر در عصر پنج شنبه است.

فرماندار آشتیان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: همزمان با سومین سالگرد ارتحال استاد سید جلال‌الدین آشتیانی و روز معلم مراسمی با حضور فرهیختگان، علما و رئیس مجلس در مصلای آیت الله دانش برپا خواهد شد.

محمد مبصری ادامه داد: در این مراسم جایگاه شخصیتی عالم وارسته و تاثیرات آن بر هدایت و رشد معنوی افراد جامعه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: کمیته‌های تبلیغات، استقبال و مردم روستاهای این شهرستان منتظر حضور رئیس مجلس هستند.

استاد علامه سیدجلال‌الدین آشتیانی فرزند آقاعلی در سال ‪ ۱۳۰۴خورشیدی در آشتیان دیده به جهان گشود از این استاد فرزانه و فیلسوف قرن، 50 ‪ اثر تحقیقی و تالیف در زمینه فلسفه و عرفان اسلامی به‌ جای مانده است.

استاد علامه آشتیانی سرانجام پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری در سوم فرودین ماه سال ‪ در حالی که تا پایان عمر هرگز تاهل اختیار نکرده ‌بود به دیار حق شتافت و پیکر آن عالم ربانی پس از تشییع جنازه و اقامه نماز میت توسط آیت الله العظمی زنجانی به تاکید فراوان حضرت آیت الله العظمی زنجانی در صحن آزادی حرم مطهر امام رضا (ع) خاکسپاری شد.وی تا پایان عمر بدون همسر زیست و مدتها در دانشگاه مشهد کرسی استادی داشت.