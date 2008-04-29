806 مهد کودک تحت پوشش بهزیستی استان گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دکترکوچکی نژاد رئیس سازمان بهزیستی استان گیلان ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت روز معلم و تجلیل از مربیان برگزیده مراکز تحت پوشش این سازمان در رشت افزود: 16 مرکز آموزشی و تربیتی در استان نیز برای معلولان وجود دارد.

وی با اعلام اینکه افزایش کیفیت خدمات در مهدکودکها بسیار ضروری است، گفت: طبق تحقیقات انجام شده بیشتر شخصیت کودکان در زیر شش سال شکل می گیرد.

کوچکی نژاد همچنین بیان داشت: مهدهای کودک باید بر اساس آموزه ها، نوع و میزان خدمات، فضاهای آموزشی، رفاهی، مربیان ماهر و تحصیل کرده در امرآموزش کودک درجه بندی شوند.

مدیرکل بهزیستی گیلان در ادامه، گسترش ادامه خدمات در مراکز روزانه آموزش معلولان و سالمندان و بیماران روانی را از جمله برنامه های ویژه این سازمان اعلام کرد و افزود: در بخش معلولان شامل معلولین ذهنی، جسمی، جسمی حرکتی و سالمندان و بیماران روانی آموزش همه جانبه صورت می گیرد.

کوچکی نژاد هدف از آموزش سالمندان توانمندسازی آنان دانست و گفت: آموزش روزانه برای سالمندان امسال در منزل مد نظر است درحالی که سالهای گذشته آموزش شبانه روزی برای آنان انجام می گرفت.

این مقام مسئول در بهزیستی گیلان در ادامه گسترش ساخت مسکن و تشکیل تعاونی مهر را از جمله فعالیتهای عمده عمرانی برای مددجویان و معلولان تحت پوشش این سازمان ذکر کرد.