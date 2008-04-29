ایجاد تفرقه در جهان اسلام یک ماموریت صهیونیستی است / وطن یعنی خلیج تا ابد فارس

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل ایران ظهر امروز در اعتراض به نسبت دادن عناوین جعلی به خلیج فارس، مقابل سفارت امارات عربی متحده تجمع کردند و پس از برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر اعتراض خود را نسبت به این اقدام مقامات اماراتی اعلام نمودند.

این دانشجویان با حمل پلاکاردهایی با نوشته های "خلیج فارس همیشه فارس می ماند"، "خلیج فارس ایران محل دفن شیطان"، "دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد"، "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" شعار هیهات من الذله سر دادند و خواستار تعطیلی سفارت امارات و اخراج سفیر آن کشور شدند.

نمایندگان دانشجویان در سخنانی در این تجمع خطاب به دولتمردان امارات گفتند: شما امروز به جای اینکه با تلاش برای ایجاد اتحاد و همبستگی مسلمانان در برابر آمریکا، رژیم صهیونیستی، نظام سلطه و دسیسه های آنان ایستادگی کنید از آنها حمایت می کنید.

دانشجویان مستقل ایران اسلامی که از دانشگاه های سراسر کشور در این تجمع شرکت کرده بودند خطاب به دولتمردان امارات تاکید کردند که آمریکا و سلطه گران غربی به هیچ عنوان دایه دلسوزتر از مادر برای شما نیستند .

این دانشجویان ضمن تاکید بر اینکه نام خلیج فارس با مستندات و مدارک تاریخی به هیچ عنوان تغییر پذیر نیست و جزایر سه گانه جزء لاینفک سرزمین های ایران اسلامی است، طوماری را خطاب به امیر امارات نوشته و امضا کردند.

در پایان حدود 300 دانشجوی حاضر در این تجمع با حمل پلاکاردهایی حاوی جملاتی همچون، چون ایران نباشد تن من مباد، وطن یعنی خلیج تا ابد فارس، دانشجوی مسلمان سرباز خاک ایران ضمن قرائت دعای فرج و بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور به مناسبت روز ملی خلیج فارس این مراسم را به پایان رساندند.

در بیانیه دانشجویان آمده است : نام های جغرافیایی، بخشی از تاریخ و فرهنگ یک سرزمینند و به عنوان میراث معنوی یک ملت، به نشان ماندگاری ارزش ها و آرمان هایشان به یادگار می مانند.

این بیانیه می افزاید : خلیج فارس برای ایرانیان تنها یک نام نیست، خلیج فارس بخشی از هویت مردمان سرزمینی کهنسال است که نقش بزرگی در شکل گیری و پیشرفت علم و تمدن بشری در همیشه تاریخ داشته است.

دانشجویان تاکید کرده اند: خلیج فارس، این گهواره تمدن عالم، با وجود نیت های پلید و فتنه های رنگارنگ قدرت های زورگو و یاغی، مهد همزیستی فرهنگی و دینی است.

در پایان این بیانیه آمده است : ما دانشجویان ایران زمین معتقدیم درج نام های جعلی در کنار یا به جای خلیج فارس ، نشأت گرفته از سیاست های خصمانه شبکه های فرهنگی غرب است که سعی در شکاف واختلاف افکنی بین کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس دارند و در راستای سناریوی ایجاد اختلاف بین ملت های مسلمان قابل تحلیل می باشد؛ چرا که این منطقه از نظر حوزه جغرافیایی و ژئوپلتیکی، یک منطقه واحد و همگرا است.