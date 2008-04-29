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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۲۶

آرامگاه حقیقی شمس در تبریز کشف شد

آرامگاه حقیقی شمس در تبریز کشف شد

تبریز - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای شهر تبریز مدعی شد محل آرامگاه حقیقی شمس تبریزی در تبریز کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حبیب شیری آذر بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: آرامگاه حقیقی شمس تبریزی، عارف نامی قرن ششم هجری در گورستان قدیمی درب گجیل تبریز کشف شده است.

وی تصریح کرد: اسناد و منابع موجود تاریخی و مطالعات انجام گرفته وجود آرامگاه حقیقی شمس را در این مکان تایید می کند.

شیری آذر با اشاره به مطالعات دقیق صورت گرفته در خصوص این ادعا، خاطرنشان کرد: آرامگاه واقعی شمس تبریزی پس از انجام مطالعات تاریخی و بررسی اسناد و منابع معتبر موجود توسط کارشناسان در تبریز شناسایی شده است.

وی به منابع مورد ادعای خود اشاره ای نکرد اما افزود: شهرداری تبریز به زودی با طراحی بنایی در شان شمس تبریزی، نسبت به بازسازی و احیای این آرامگاه اقدام می کند.

سخنگوی شورای شهر تبریز هر گونه ادعای قرار گرفتن آرامگاه شمس در دیگر شهرها و حتی کشورها را رد کرد و افزود: متأسفانه در سایه غفلت و سکوت تاریخی متولیان فرهنگ و تاریخ طی سالهای گذشته و عدم مطالعه و تحقیق دقیق پیرامون این موضوع ادعاهای بسیاری مبنی بر قرار داشتن آرامگاه شمس تبریزی در شهرها و حتی کشورهای دیگر مطرح شده است.

به گفته وی، شورای شهر و شهرداری تبریز قصد دارد بر اساس مستندات این واقعیت تاریخی را که آرامگاه واقعی شمس تبریزی در تبریز قرار دارد به اثبات برساند.

کد مطلب 674466

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