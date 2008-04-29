شاخص کل بورس امروز به 10هزار و 79 واحد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع ‌رسانی بازار سرمایه، در معاملات امروز بازار سهام شاخص بورس (سود نقدی و قیمت) با 03/0 واحد کاهش به 36 هزار و 263 رسید و ‏شاخص قیمت در پایان معاملات روی عدد 10هزار و 79 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن تغییری نداشت.

شاخص تابلوی اصلی با 42/13 واحد کاهش، به هشت هزار و 885 رسید. اما شاخص تابلوی فرعی با 79/18 واحد افزایش در پایان معاملات روی عدد 11 هزار و 224 متوقف شد. شاخص ‏صنعت نیز با 14/2 واحد افزایش عدد هفت هزار و 962 را تجربه کرد‏‎.

امروز گروه دارویی سبحان با دو میلیون و 241 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین خدمات دریایی تایدواتر خاورمیانه با یک میلیون و 237 هزار سهم، فولاد خوزستان با 712یک میلیون و 287 هزار سهم، سایپا با سه میلیون و 180 هزار سهم، سیمان فارس و خوزستان با سه میلیون و 176 هزار سهم، توسعه معادن روی ایران با یک میلیون و 977 هزار سهم، آلومتک با 421 هزار سهم، سیمان خزر با 450 هزار سهم، سیمان سپاهان با 945 هزار سهم و بین‌المللی محصولات پارس با 429 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل معدنی وصنعتی چادرملو با یک میلیون و 68 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. پتروشیمی اراک با یک میلیون و 565 هزار سهم، پتروشیمی اصفهان با یک میلیون و 99 هزار سهم، سرمایه‌گذاری بوعلی با هفت میلیون و 252 هزار سهم، سرمایه‌گذاری غدیر با دو میلیون و 570 هزار سهم، ایران ترانسفو با 656 هزار سهم ، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با چهار میلیون و 822 هزار سهم ، باما با 139 هزار سهم، نفت پارس با 276 هزار سهم و سرمایه‌گذاری پتروشیمی با یک میلیون و 934 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز فولاد مبارکه اصفهان با 24/7 واحد و فولاد خوزستان با 45/5 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر روند شاخص داشتند. در مقابل پتروشیمی اراک با 67/2 واحد، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با 60/2 واحد، سنگ‌آهن گل‌گهر با 25/2 واحد و بانک کارآفرین با 90/1 واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص به جای گذاشتند.

در معاملات امروز بازار سهام شیشه همدان، روغن نباتی ناب، لابراتوار داروسازی دکتر عبیدی، خوراک دام پارس، گلوکوزان، نورد قطعات فولادی، فولادخوزستان، پارس پامچال، شرکت نیروکلر و قند هکمتان بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند.

در مقابل حق‌تقدم بانک اقتصادنوین، تجهیزنیروی زنگان، باما، ایران یاساتایرورابر، قند قهستان، پتروشیمی اراک، گسترش صنایع وخدمات کشاورزی، الکتریک خودرو شرق، قند شیرین خراسان و سرمایه‌گذاری پتروشیمی بیشترین کاهش قیمت را داشتند.