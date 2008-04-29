مرادی نخستین مدال ایران را برگردن آویخت / دو برنز و یک چهارمی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژاپن، در دومین روز از مسابقات قهرمانی وزنه برداری آسیا از ساعت 19 امروز به وقت ژاپن، مسابقات دسته 77 کیلوگرم مردان برگزار شد که طی آن سهراب مرادی وزنه بردار کشورمان به رقابت با 13 حریف خود پراخت.

مرادی در حرکت یکضرب ابتدا وزنه 142 کیلوگرمی را بالای سر برد و در دومین حرکت یکضرب نیز موفق به مهار وزنه 146 کیلوگرمی شد اما در حرکت سوم نتوانست وزنه 150 کیلوگرم را بالای سر ببرد.

وزنه بردار دسته 77 کیلوگرم مردان ایران در حرکت دو ضرب وزنه های 173 ، 176 و 179 کیلوگرمی را بالای سر برد تا در مجموع با 325 کیلوگرم به عنوان سومی آسیا و مدال برنز این دوره از مسابقات دست پیدا کند.

مرادی در حرکت یکضرب به عنوان سوم و مدال برنز رسید و در حرکت دو ضرب چهارم شد.

در این دسته دو وزنه بردار چینی بنام های چانگ لینگ با 347 کیلوگرم و ژائو جون با 346 کیلوگرم عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

در ادامه این رقابتها فردا وزنه برداران ایران طبق برنامه زیر به روی تخته می روند:

* دیدار دسته های 85 و 94 کیلوگرم گروه B (ساعت 9 صبح -4 صبح به وقت ایران)

* دیدار دسته 85 کیلوگرم گروه A (ساعت 11:30 صبح -6:30 صبح به وقت ایران)( حامد ابراهیمی و شهروز قربانی در این دسته حضور دارند و برای کشورمان به مصاف پولاد سرد خواهند رفت)

* دیدار دسته 94 کیلوگرم گروه A (ساعت 16:30-11:30 صبح به وقت ایران)( اصغر ابراهیمی نماینده کشورمان در این دسته است)