کارگران و معلمین دو عنصر تاثیر گذار پیشرفت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نوذری بعد از ظهر امروز در همایش تجلیل از کارگران نمونه و خانواده های کارگران شهید استان زنجان در محل سالن اجتماعات خطوط لوله شهر زنجان افزود: دولت نهم در راستای تامین نیازهای جامعه کارگری کشور گام های بزرگی را برداشته و این روند در آینده توسعه خواهد یافت.

وی استان زنجان را دارای پتانسیل های مطلوب در بخشهای مختلف دانست و با تاکید اینکه در آینده استان شاهد خبرهای خوش در بخشهای مختلف خواهند بود بر لزوم تلاش آحاد مختلف مردم استان برای تحقق استانی نمونه و برتر تاکید کرد.

استاندار زنجان در ادامه به دستاوردهای عظیم اقتصادی دولت نهم در استان زنجان پرداخت و گفت: پس از سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استا در سال 1385 پروژه های عظیمی کلنگ زنی شدند که می توان به بهره برداری فاز دو هزار تنی زنجان اشاره داشت که سالیان متمادی بلا تکلیف و همکنون قزل اوزن از دستاوردهای سفر محسوب می شود.

نوذی با اشاره به اجرایی شدن ساخت کارخانه های فولاد 500 هزار تنی ماهنشان و یکصد هزار تنی روی پس از 10 سال توقف طی سال گذشته تاکید کرد: احداث مجتمع پتروشیمی زنجان با سرمایه گذاری 500 میلیون دلار و مطالعه و ایجاد چهار نیروگاه 500 مگا واتی که یکی از آنها تا دو سال آینده به بهره برداری و بقیه نیز در دست مطالعه و در مرحله انعقاد قرار داد با پیمانکار است.

در ادامه این مراسم رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان زنجان گفت: بیش از 16 هزار و 200 طرح کارآفرین به بانک‌های استان زنجان معرفی شده است .

فضایل مقدسی افزود: این طرح‌ها با اشتغالزایی بیش از 36 هزار نفر در کارگروه اشتغال استان زنجان مصوب شده است .

وی با اشاره به اینکه 12 هزار و 200 طرح تاکنون با همکاری ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به بانک‌ها معرفی و تصویب شده، تصریح کرد: با اجرایی شدن این طرح‌ها زمینه اشتغال 22 هزار نفر فراهم خواهد شد .

مقدسی با اشاره به اینکه همه مسئولان در جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی در استان زنجان تلاش می‌کنند، گفت: برای کاهش بیکاری در جامعه نیاز به یک عزم جدی و ملی داریم تا بتوانیم ریشه‌های بیکاری را در کشور خشک کنیم .