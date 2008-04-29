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۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۵۴

نام خلیج فارس در حافظه جهان با هویت ایرانی عجین است

نام خلیج فارس در حافظه جهان با هویت ایرانی عجین است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان محیط زیست هرمزگان گفت: نام خلیج فارس بر حافظه ماندگار جهان با هویت ایرانی عجین شده است و هیچ سندی دال بر غیر پارسی بودن این خلیج همیشه فارس وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی دریانورد عصر امروز در حاشیه همایش بزرگ خلیج فارس که به همت تشکل مردمی خانه خشتی گمرون برگزار شده بود افزود: مورخان و گردشگران جهانی در تمامی دست نوشته‌های خود نام خلیج فارس را به وضوح آورده‌اند و در بسیاری از اسناد و کتیبه‌های دوران سومری و داریوش اول که ‌در موزه های معروف جهان نگهداری می‌شوند نام خلیج فارس یا بحرفارس قید شده و به لحاظ تاریخی هیچ سندی در رد نام همیشه ایرانی خلیج فارس وجود ندارد.

وی گفت: دشمنان عزت و ایستادگی ملت ایران هر از چندگاهی به بهانه های واهی دست به تغییر نام اسناد غیر تاریخی برده و می خواهند هویت یک منطقه را با پول و ارزشهای مادی تغیر دهند ولی مطمئن باشند که با هیچ هزینه ای قادر به تغییر نامخلیج فارس نخواهند بود.

دریانورد با اشاره به حضور اولین اقوام ایرانی که ‌در این منطقه ساکن شدند، افزود: نام پارسی آن قوم بر خلیج فارس نیز نهاده شد و از آن زمان هیچ نام دیگری جز با عقبه پارسی و فارسی بر این خلیج نهاده نشده است.

وی اظهار داشت: اسناد متعددی در سازمان ملل متحدد نیز دال بر ایرنی بودن خلیج فارس وجود دارد و خلیج فارس میلیونها سال است که با هویت ایرانی جریان داشته و تداوم یافته است.

این همایش یک روزه به‌همت  بندرعباس و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هرمزگان تشکیل شده بود.

کد مطلب 674566

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