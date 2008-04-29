50 گلوگاه فساد اقتصادی شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمد نیازی عصر امروز در مراسم معارفه مدیر کل سازمان بازرسی و نظارت استان مرکزی در استانداری استان در اراک افزود: مفاسد اقصادی پایه های نظام را هدف دارد و تاکید رهبر معظم انقلاب در مبازره با این امر نشان از عزم جدی برای مبازره است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی سرشاخه های مفاسد اقتصادی برنامه اولویت دار این سازمان است، عنوان کرد: همچنین 17 نقطه آسیب در حوزه زمین خواری شناسایی شده است که نتایج آن می تواند منجر به جلوگیری از فعالیت بیشتر زمین خواران و متجاوزان به جنگلها و اراضی ملی شود.

نیازی با تصریح این موضوع که سال گذشته، 927 مورد مناقصه به دلیل سوء جریان طی شده در دستگاههای دولتی لغو شد، گفت: هفت مورد از این پرونده ها به دستگاه قضایی ارجاع شد.

وی با اشاره به اینکه، همکاری مدیران نقش موثری درکاهش تخلفات در دستگاهها دارد خاطر نشان کرد: این سازمان، برنامه 20 ساله خود را تهیه کرده است و دارای برنامه سالانه و پنج ساله است تا بتواند به نتایج قابل قبول در افق های بلند مدت دست یابد.

وی وظایف اصلی این سازمان را در قالب دو حسن اجرای امور و اجرای درست قوانین خلاصه کرد.

در ادامه این نشست، عبدالله سهرابی استاندار استان مرکزی ضمن معرفی استان مرکزی گفت: استان مرکزی استانی اقتصادی و صنعتی است که نیازمند تشویق در این زمینه است.

همچنین نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک، با تاکید بر اهمیت کار بازرسی و نظارت گفت: نظارت درست و به موقع بسیاری از مشکلات را کم می کند و از درگیر شدن بیبشتر افراد در دامن فساد جلوگیری می کند.

آیت الله احمد محسنی گرکانی تصریح کرد: توسعه معنویت در جامعه راهی ست که مسیر مفاسد اقتصادی را سد می کند.

وی تصریح کرد: متاسفانه آن طور که هوای نفسانی و حیوانی اشاعه داده می شود معنویت در جامعه اشاعه نمی شود و این امر مختص ایران نیست و جامعه جهانی با آن درگیر است.

در ادامه این مراسم، با تقدیر از تلاش های چندساله حجت السلام، محمد ربانی نژاد مدیر سابق سازمان بازرسی استان، حمزه پاک بین که پیش از این دادستان اراک بود به عنوان مدیر کل سازمان بازرسی استان و علی خاقانی به عنوان دادستان اراک معرفی شدند.

در این مراسم حکم آیت الله جنتی مبنی بر انتخاب حمزه پاک بین به عنوان دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان مرکزی توسط امام جمعه اراک قرائت شد.