مدیریت جهانی انرژی هسته ای در بسته پیشنهادی تهران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به هند، دکتر محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری خود با رسانه های هندی و و دیگر رسانه های مقیم در دهلی در خصوص بسته پیشنهادی ایران برای مدیریت مسائل جهانی که در حال تدوین است اظهار داشت: ما بسته ای پیشنهادی داریم و پیشنهادمان در غالب این بسته همکاری جامع و ساماندهی گفتگوهای سازنده برای حل چالش های پیش روی بشریت امروز و برپایی دوستی و عدالت و امنیت پایدار است.

وی افزود: از دیگر مسائل این بسته مبارزه با بی عدالتی ، ریشه کنی جنگها و تهدیدها و از بین بردن تبعیض و برقراری امنیت پایدار است .

رئیس جمهور تاکید کرد : ما در این بسته مجموعه متنوعی از موضوعات مهم را برای مذاکره پیشنهاد داده ایم که از جمله این مسائل می توان به مدیریت انرژی هسته ای در جهان اشاره کرد.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره تهدیدات نظامی آمریکا علیه ایران گفت: ما این تهدیدات را جدی می گیریم اما عملی شدن آن را مطلقا قبول نداریم ، برخی در آمریکا خیلی دلشان می خواهد کارهایی انجام دهند اما نه توان آن را دارند و نه جرأت انجام آن .

وی افزود: آمریکایی ها کارشان تمام شده و باید خیلی زود منطقه ما را ترک کنند، آنها می توانند در حال حاضر با اختیار و آبرو منطقه را ترک کنند اما در غیر این صورت با شکست و خواری از منطقه خارج خواهند شد.

رئیس جمهور همچنین گفت: امروز آمریکا همچون پسربچه های بازیگوشی است که دروغ هم زیاد می گوید اما اگر به حرف حساب گوش دهد راه را به او نشان خواهیم داد.

ادامه دارد...