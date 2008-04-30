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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۲۱

135 هزار هکتار از اراضی ایلام به کشت گندم اختصاص یافت

135 هزار هکتار از اراضی ایلام به کشت گندم اختصاص یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال زراعی جاری 135 هزار هکتار از ارضی این استان به کشت گندم اختصاص یافته است.

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این میزان 52 هزار هکتار دیم و بقیه آن آبی بوده است.

وی ادامه داد: امسال به دلیل خشکسالی، بسیاری از مزارع استان ایلام دچار خسارت شده اند که بیشترین خسارت به مزارع دیم استان وارد شده است.

شهبازی با اشاره به اینکه 100 درصد مزارع دیم استان ایلام دچار خسارت شده اند، پیش بینی کرد: امسال 150 هزار تن گندم در این استان تولید شده که 60 درصد آن در شهرستان دهلران تولید می شود.

این مسئول یادآور شد: از میزان گندم تولید شده امسال حدود 90 هزار تن در داخل استان مصرف می شود.

کد مطلب 674680

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