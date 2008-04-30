اجرای طرح ضربتی جلوگیری از افزایش قیمت موادغذایی در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان ملل متحد و بانک جهانی در نشستی مشترک با اعلام اینکه افزایش قیمت مواد غذایی موجب بروز ناآرامی های اجتماعی در مناطق گسترده ای از کشورها خواهد شد، خواستار اجرای طرحی ضربتی برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذایی شدند.

در این نشست از کشورهای جهان خواسته شده است که به منظور تامین نیاز داخلی صادرات مواد غذایی را متوقف نکنند، زیرا موجب وخیم تر شدن بحران غذا خواهد شد.

رابرت زولیک، رئیس بانک جهانی بعد از این نشست به خبرنگاران اعلام کرد: با وجود تلاشهای مجامع بین المللی برای کاهش مواد غذایی، هنوز قیمت مواد غذایی اصلی مانند گندم و برنج و حبوبات بسیار بالا است.

این در شرایطی است که به واسطه افزایش قیمت مواد غذایی، آژانس تهیه غذای سازمان ملل(WFP) قصد دارد در سال 2008 بیش از 73میلیون نفر را در کشورهای فقیر تحت پوشش قرار دهد.