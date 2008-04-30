بررسی کارکردهای مختلف بخش کشاورزی در مرکز پژوهشهای مجلس

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز طی اظهارنظری با بیان این مطلب که بخش کشاورزی علاوه بر تولیدغذا، تولیدکننده کالاهای غیرمصرفی نیز بوده و برخی خدمات دیگر نظیر جاذبه‌های توریستی را نیز ایجاد می‌کند، افزود: فعالیت بخش کشاورزی در همین حال پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی متعددی به دنبال می‌آورد که از جمله آنها حفاظت از زمین ، مدیریت مناسب منابع تجدید شونده، محافظت از تنوع زیستی و نیز برخی دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی در مناطق روستایی است.

در بخش دیگری از این اظهارنظر عملکرد بخش کشاورزی به چهار بخش عملکرد سبز، آبی ، زرد و سفید تقسیم شده و ضمن تشریح هر یک از این بخش‌ها آمده است: عملکرد سبز بخش کشاورزی شامل فعالیت‌هایی است که نگهداری و مدیریت زمین ، مدیریت حیات وحش، ایجاد محل سکونت برای حیوانات و کمک به آنها برای زندگی بهتر، حفاظت از تنوع زیستی، چگونگی استفاده از مواد مغذی و کاهش میزان کربن موجود در فاضلابها از جمله آنهاست و عملکرد آبی بخش کشاورزی نیز فعالیت‌هایی نظیر مدیریت آب، بهبود کیفیت آب، کنترل سیل و تولید انرژی از آب را در بر می‌گیرد.

مرکز پژوهشها سپس با تشریح عملکرد زرد بخش کشاورزی خاطرنشان ساخت که ایجاد همبستگی و یکپارچگی در مناطق روستایی، بهبود رفتارهای فرهنگی و نگهداری از میراث گذشتگان، توسعه جهانگردی و سرگرمی‌های کشاورزی از جمله دستاوردهای کشاورزی در این بخش به شمار می‌روند ، ضمن اینکه عملکرد سفید این بخش نیز شامل امنیت و سلامت غذایی می‌شود.

مرکز پژوهشها در پایان تصریح کرد که زراعت و کشاورزی پتانسیل‌های بالقوه‌ای برای انجام فعالیت‌هایی با عملکرد چندگانه و ایجاد محصولات متفاوت دارند به ویژه اینکه نوعی ارتباط قوی بین زراعت و زمین‌های روستایی وجود دارد چرا که هر نوع زراعت یک تاثیر خاص در زمین به جای می‌گذارد و علی‌رغم این که اقدامات مفهومی و نظری در زمینه کاربردهای چندگانه کشاورزی در گذشته و حال صورت گرفته است، با این وصف انجام تحقیقات عملی بیشتری در این زمینه ضرورت دارد.