300 کلاس درس سواد آموزی در استان سمنان تشکیل شد

سعید عندلیب خواه در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان اظهار داشت: در این کلاسها تعداد سه هزار و 274 نفر سواد آموز حضور داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آموزش مداوم نیز در سال گذشته تعداد هزار و 365 نفر مخاطب و فراگیر در قالب گروههای پیگیر، خدمات مکاتبه ‌ای و رسانه ای تحت آموزش قرار گرفته اند.

مدیریت نهضت سواد آموزی استان سمنان از مهمترین فعالیتهای نهضت سواد آموزی را اجرای طرح بسیج اجتماعی پایان بی سوادی در گروههای سنی 10 تا 49 سال عنوان کرد و گفت: با همکاری افراد کم سواد و بی سواد اولین استانی خواهیم بود که جشن پایان بی سوادی را برگزار خواهیم کرد.

وی از مهمترین مشکل نهضت سواد آموزی استان را نبود آمار دقیق از محل سکونت، مشخصات اسمی افراد کم سواد و بی سواد عنوان کرد.