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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی 28 هنرستان نمونه دولتی در سال جاری

راه اندازی 28 هنرستان نمونه دولتی در سال جاری

مدیرکل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور گفت: 28 هنرستان نمونه دولتی امسال در سراسر کشور تاسیس می شود.

احمد محمود زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته هشت هنرستان نمونه دولتی در کشور دایر شد، افزود: با این افزایش در مجموع 34 هنرستان نمونه دولتی در 44 رشته فنی و حرفه ای راه اندازی می شوند.

وی در خصوص تاسیس مدارس 2+3 که سال گذشته سیاست گذاری های اولیه آن صورت گرفته بود، اظهار داشت: اگرچه این برنامه در قانون تغییر نظام آموزشی در سال 1372 تعریف شده و طبق آن باید آموزش فنی و حرفه ای به صورت 5 سال پیوسته درمی آمد اما این موضوع تاکنون عملیاتی نشده است.

مدیرکل دفتر آموزش و پرورش فنی و حرفه ای کشور با بیان اینکه مدارس 2+3  شامل 3 سال تحصیل درهنرستان و 2 سال آموزش پیوسته در آموزشکده ها خواهد بود، گفت: در صورت راه اندازی این هنرستانها دانش آموزان فنی و حرفه ای با آموزش های پیوسته در مدارس عالی و یا آموزشکده ها ، مدرک فوق دیپلم دریافت می کنند.

کد مطلب 674873

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