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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۱۸

ظرفیت آموزش زبان فارسی در امارات سه برابر افزایش یافت

ظرفیت آموزش زبان فارسی در امارات سه برابر افزایش یافت

رایزن فرهنگی ایران در دبی از افزایش سه برابری ظرفیتهای آموزش زبان فارسی در امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمدرضا حاتمی رایزن فرهنگی کشورمان ضمن تاکید بر گسترش دوره های آموزش زبان فارسی افزود: علاوه بر همکاری با باشگاه ایرانیان، توافقهایی با دانشکده ادبیات دانشگاه شارجه، نمایندگی دانشگاه شهید بهشتی در دبی، سرپرستی مدارس ایرانی درامارات و برخی مؤسسه های آموزشی برای گسترش زبان فارسی صورت گرفته است.

رایزن فرهنگی ایران همچنین آموزش مجازی و اینترنتی را یکی از امکانات بالقوه برای این منظور عنوان و خاطرنشان کرد: در ستون جانبی وب سایت تازه تاسیس رایزنی فرهنگی به نشانی الکترونیکی  http://emirates.icro.ir  بخش "کتابخانه قصه کودکان" حاوی 60 قصه به زبان ساده فارسی قرار گرفته است که می تواند فعالیتهای آموزشی را برای زبان آموزان استمرار بخشد.

وی با اشاره به برنامه های آینده رایزنی فرهنگی برای گسترش زبان فارسی، تصریح کرد: در آینده نزدیک با ارائه مسابقات جذاب اینترنتی زمینه های لازم برای تشویق علاقمندان به فراگیری زبان فارسی را بیش از پیش فراهم می آوریم.

حاتمی همچنین بر تلاش رایزنی فرهنگی برای ایجاد ظرفیتهای جدید آموزشی متناسب با نیازها و شرایط  در دیگر شهرهای امارات عربی متحده تاکید کرد.

کد مطلب 674918

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