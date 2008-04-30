دکتر عبدالرسول پورعباس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: دو مرحله ای شدن کنکور کارشناسی ارشد در حد طرحی است که کار بسیار سنگینی برای سازمان سنجش آموزش کشور محسوب می شود.

وی اضافه کرد: این طرح به نظر سنجی از داوطلبان، دانشجویان و اساتید دانشگاهها گذاشته شده است تا نظرات جمع بندی و پس از آن در مورد اجرا یا چگونگی اجرای این طرح تصمیماتی اتخاذ شود.

دو مرحله ای شدن زمان برگزاری آزمون رشته های اصلی و شناور

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در مورد محسنات دو مرحله ای شدن کنکور کارشناسی ارشد دانشگاهها گفت: آزمون کارشناسی ارشد در دو بخش رشته های اصلی و شناور در شش گروه آزمایشی برگزار می شود که با اجرای طرح دو مرحله ای فاصله ای بین برگزاری این آزمون ایجاد می شود بدین ترتیب که رشته های اصلی در یک مرحله و رشته های شناور در مرحله ای دیگر و مثلا در یک فاصله زمانی دو تا سه هفته ای برگزار می شود و داوطلبان می توانند با فراغت کامل در دو مرحله شرکت کنند. (این به عنوان دو مرحله ای شدن آزمون کارشناسی ارشد نیست بلکه زمان برگزاری رشته های اصلی و شناور جدا می شود.)

پورعباس در مورد دیگر فواید این طرح گفت: هر چند این طرح کار سنگینی را می طلبد اما به طور حتم از فشار موجود بر روی داوطلبان این آزمون می کاهد.

رئیس سازمان سنجش تاکید کرد: طرح دو مرحله ای شدن کنکور سراسری در صورتی که جمع بندی از نظرخواهی ها مثبت باشد و برنامه ریزی در این زمینه پیش از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 87 صورت گیرد در سال 88 اجرا می شود در غیراین صورت در سالهای بعد اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: به طور حتم این تغییرات در زمان لازم به اطلاع داوطلبان می رسد.





دکتر عبدالرسول پورعباس - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

رئیس سازمان سنجش کشور یادآور شد: داوطلبان و دانشجویان می توانند نظرات خود را به پست الکترونیکی سازمان سنجش یا رئیس سازمان ارسال کنند.

به گزارش مهر، داوطلبان همچنین می توانند نظر خود در این زمینه را به آدرس ارسال کنند تا جمع بندی نظرات در خبرگزاری مهر منتشر شود.