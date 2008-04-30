کاهش 96 درصدی حجم آب ورودی به سد 15 خرداد قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس عبدالحمید توکلی بینا، پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران کاهش 40 درصدی نزولات آسمانی در سال آبی جاری را مورد توجه قرار داد و با اشاره به تامین 65 درصدی آب قم از سد 15 خرداد افزود: امسال با کاهش 96 درصدی حجم آب ورودی به سد 15 خرداد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بودیم که‌ این امر حجم آب ذخیره شده پشت سد را 45 درصد کاهش داده است.



وی با اشاره به افزاش پنج درجه ‌ای میانگین دمای هوا از رشد 15 درصدی مصرف آب نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: با توجه به الگوی پیش بینی دما و افزایش قابل توجه دما در تابستان امسال، این میزان افزایش خواهد یافت.



معاون آبفای قم محدودیت منابع آبی استان را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: جهت تامین آب مورد نیاز هیچ راهی جز صرفه جویی در مصرف نخواهیم داشت.



وی با تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب از مردم خواست، نسبت به وسایل پرمصرف به ویژه کولرهای آبی که یکی از مصارف ویژه فصول گرم را تشکیل می‌دهد، دقت لازم و کافی داشته باشند.



توکلی بینا همچنین توجه ویژه شهرداری در نحوه آبیاری فضای سبز شهری را خواستار شد و گفت: استفاده اصولی و فن آورانه از شیوه ‌های نوین آبیاری و مدیریت اثر بخش آن، می‌تواند عمده ترین مصرف آبی شهر قم را تا حد قابل قبولی کاهش دهد به گونه‌ای که در روند تامین نیاز آب شهر قم خللی ایجاد نشود.



وی با اشاره به پیش بینی‌های آبفای قم در خصوص روند افزایش مصرف آب یادآور شد: هر چند شرکت آب و فاضلاب قم طی دو سال گذشته نسبت به اجرای پروژه‌های توسعه ظرفیت تامین و انتقال آب اقداماتی را انجام داده است لیکن این اقدامات تضمین کننده، پاسخگوی کامل نیاز آبی نبوده و صرفه جویی جدی آب توسط شهروندان فهیم قم را می‌طلبد.



معاون بهره برداری آبفای قم در پایان از شهروندان خواست برای اینکه فشار آب خوبی را در محل مصرف داشته باشند تا حد امکان فعالیت‌های مربوط به مصرف آب را به ساعات غیر از اوج مصرف موکول کنند.



ساعات 10 تا 14 و 18 تا 21 محدوده زمانی اوج مصرف آب است.