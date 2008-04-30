تحول و شکوفایی مالی و اداری در شهرداریهای کلانشهرها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پورزرندی در نخستین روز نوزدهمین نشست معاونین ، مدیران و کارشناسان مالی و اداری شهرداری های کلان شهرهای کشور با اعلام این مطلب افزود: با وجود برگزاری نشست های گوناگون مالی واداری و با بررسی مشکلات و معضلات موجود در این زمینه شکوفایی در سال جاری محقق است.

وی گفت: رمز موفقیت در مدیریت برپایه توکل ، تفکر ، تعقل ، تعامل ، تعهد و تدبر است . چنانچه مدیران بر اساس توکل به خداوند ، تفکر و اندیشه ، تعقل و تفکر ، تعامل وهمدلی ، تعهد کاری وتدبیر که ریشه مدیریت است ، کارهای سازمان خود را به انجام برسانند، قطعا می توانند بر دل ها حکومت کنند.

وی با اشاره به مهم بودن نقش نیروی انسانی در سازمان گفت: بستر تکریم ارباب رجوع ، نیروی انسانی است . سازمان باید یک سازمان انسانی باشد، نوع برخورد کارکنان با مشتری یا ارباب رجوع خیلی مهم است لیکن حفظ و حراست از منابع انسانی ، مستلزم مدیریت بر منابع انسانی است .

معاون شهردار تهران گفت: در این راه باید کارهای زیادی مانند ایجاد ساماندهی انگیزش ، سازماندهی در نظام توسعه و آموزش وسازماندهی رهایی از خدمت در دوران بازنشستگی انجام داد.

وی در پایان بر تعاملات وانتقال تجربیات شهرداری های کلانشهرها تاکید کرد و برپایی جلسات را مثمر ثمر دانست.

لازم به ذکر است ، نوزدهمین نشست معاونین ، مدیران و کارشناسان مالی و اداری شهرداری های کلان شهرهای کشور امروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد.