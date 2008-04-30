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۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

جهاد اسلامی:

مقاومت تنها راه مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی است

مقاومت تنها راه مهار تجاوزات رژیم صهیونیستی است

سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین تصریح کرد: با توجه اوضاع کنونی عربی و اختلافات داخلی در فلسطین،رژیم صهیونیستی به آتش بس پایبند نخواهد بود و تنها مقاومت می تواند تجاوزات این رژیم را مهار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"داوود شهاب" امروز تاکید کرد: هر گونه توافقی درباره آتش بس، ما را از حقمان در واکنش به تجاوزات اسرائیل منع نخواهد کرد.

وی ضمن تاکید بر برقراری آتش بس در کرانه باختری و نوارغزه به طور همزمان گفت : پایبندی ما به آتش بس به اندازه ای خواهد بود که اسرائیل به آن توجه خواهد کرد و به آن پایبند خواهد بود.

شهاب خاطرنشان کرد: هر گونه توافقی درباره آتش بس ما را از حق خود مبنی بر واکنش به تجاوزات اسرائیل بر ضد ملت فلسطین در هر مکانی چه کرانه باختری، قدس، نوارغزه یا اراضی اشغالی 1948 منع نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: اساس این است که ملت فلسطین احساس امنیت کند و رفع محاصره و کاهش مشکلات فلسطینی ها یک مسئله حیاتی برای ما محسوب می شود و ما هرگز نخواهیم پذیرفت که ملت فلسطین تحت محاصره و تجاوزات اسرائیل از بین برود.

لازم به ذکر است نمایندگان گروههای فلسطینی که در حال حاضر در مصر به سر می برند، اعلام کردند: آتش بس احتمالی با رژیم صهیونیستی باید همزمان در تمام مناطق فلسطینی و متقابل باشد.

نشست گروههای فلسطینی برای دستیابی به توافق درباره آتش بس با اسرائیل امروز نیز در قاهره برگزار خواهد شد.

کد مطلب 675007

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