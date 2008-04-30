تجارت الکترونیکی در مازندران موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه، ظهر چهارشنبه در جلسه شورای راهبردی تجارت الکترونیک مازندران با بیان اینکه مازندران در سفر هیئت وزیران به عنوان پایلوت تجارت الکترونیکی در کشور شناخته شده است، اظهار داشت: هنوز فرهنگ سازی مناسبی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی از ایجاد تحولات بزرگ در بخش صنعتی و خدماتی در دهه چهارم انقلاب خبر داد و افزود: ایران بر خلاف دنیا همچنان در مرحله محصول گرایی به سر می برد و برای گذر از این مرحله و رسیدن به افق دور دست صنعتی باید حرکت جهشی داشته باشیم.

فرزانه از تشکیل کمیته تخصصی تجارت الکترونیک ظرف 15 روز آینده در استان خبر داد و بیان داشت: این کمیته باید هر چه زودتر تشکیل تا زیرساختهای تجارت الکترونیک استان را بررسی و تدوین کند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای را در توسعه تجارت الکترونیک ایفا می کند، عنوان کرد: متاسفانه حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت الکترونیک در مازندران کمرنگ بوده است.