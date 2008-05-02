آل احمد در این باره به خبرنگار مهر گفت: میخواهم با یک تدوینگر جوان کار کنم، اما برای صداگذاری با محمود موسوینژاد قرارداد بستهایم. برای موسیقی متن فیلم نیز صحبتهای کلی را با محسن نامجو کردهام، اما هنوز به طور قطع چیزی مشخص نیست.
وی با اشاره به همکاری فیلمسازان جوان و فیلم اولیها با حرفهایهای سینما گفت: برای یک فیلمساز که قرار است اولین فیلم بلند سینمایی خود را بسازد مهم است با عوامل باتجربه و حرفهای سینما همکاری کند و این همکاری میتواند نتیجه خوبی نیز به همراه داشته باشد.
این فیلمساز ادامه داد: البته این همکاری در صورتی میتواند نتیجهبخش باشد که عوامل حرفهای با فروتنی کنار سینماگر جوان قرار بگیرند. درست است که تجربه آنها میتواند به ما کمک کند، اما خوب است ایده و نگاه جوانان نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل ترجیح میدهم با یک تدوینگر جوان کار کنم. به عقیده من برای این موضوع باید یک کار فرهنگی صورت گیرد.
آل احمد درباره "پوسته" و ساختار متفاوت آن گفت: امیدوارم این فیلم متفاوت باشد. من در فیلمسازی معتقد به رفتن در مسیر تازه هستم و سعی کردم در "پوسته" از فرم و محتوایی نو استفاده کنم. الزاما هر تفاوتی نمیتواند مثبت تلقی شود، اما من سعی داشتم در کنار تفاوت، نوگرایی نیز در فیلم ایجاد کنم.
وی در ادامه افزود: در این فیلم با توجه به عنوانی که دارد سعی شده به ماهیت دورنی و بیرونی یک پدیده پرداخته شود. ما در "پوسته" ماهیت دوگانه یک موجود و یک پدیده را به تصویر کشیدیم و فیلم به موضوع مرگ، آزادی و عشق میپردازد. این فیلم ساختاری دراماتیک دارد، اما از فرمهای رایج این نوع سینما فاصله گرفته است.
فیلمبرداری "پوسته" 29 بهمن 86 کلید خورد و پس از دو ماه 29 فروردین 87 به پایان رسید. شخصیت اصلی فیلم در حوادثی مجبور میشود بار دیگر از پی شناسایی خود درآید و هویت خود را بازشناسی کند. در این فیلم حمید فرخنژاد، الناز شاکردوست، مریم کاویانی، حمیدرضا فلاحی، امیر غفارمنش و حسن مؤذنی به ایفای نقش میپردازند.
عوامل تولید "پوسته" عبارتند از تهیهکننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مدیر فیلمبرداری: محمد آلادپوش، صدابردار: محمد امامی، چهرهپرداز: عباس عباسی، عکاس: حمیدرضا کشانی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، مدیر روابط عمومی: حامد سیروس کبیری، مجری طرح: اتاق هنر، مشاور کارگردان: علیرضا رئیسیان و مشاور تهیه: سیدجمال ساداتیان.
نظر شما