اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر ، در این مراسم که امروز چهارشنبه با حضور اساتید و دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی برگزار شد دکتر علی اکبر ایزدی فرد عضو هیئت علمی گروه حقوق که به درجه استادی ارتقاء یافته است لوح تقدیر خود را از حقوقدان تراز اول کشور، دکتر ناصر کاتوزیان دریافت کرد.

این استاد دانشگاه به استناد رای هیئت ممیزه دانشگاه منتخب منطقه شمال کشور و مطابق ماده 9 آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران از رتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافته است.

در این مراسم همچنین از سایر اساتید گروههای حقوق و علوم سیاسی تقدیر و به رسم یادبود هدایایی به آنان تقدیم شد.

دکتر کیومرث کلانتری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران در سخنانی ضمن گرامیداشت مقام معلم به جایگاه علمی و شخصیتی استاد شهید مرتضی مطهری اشاره کرد و گفت: این عالم فرزانه و توانمند با شناخت عمیق از رسالت معلم در دوران پیش از انقلاب به خوبی به انجام رسالت خویش می پرداخت و به منظور تنویر افکار جامعه از قلم رسا و بیان شیوایش استفاده می کرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با الگوپذیری استادان از این شخصیت علمی و مذهبی نسلی آگاه و آینده ساز تربیت نمایند.