۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۴۰

5500 هکتار از مزارع چهارمحال و بختیاری از علفهای هرز پاکسازی شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: عملیات مبارزه با علفهای هرز غلات از ابتدای سال جاری تا کنون در پنج هزار و 500 هکتار از مزارع استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون عملیات مبارزه با علفهای هرز غلات در سطح پنج هزار و 503 هکتار از مزارع استان صورت گرفته است.

محمود رضا افلاکی به مصرف بیش از هفت هزار و 980 لیتر سم برای مبارزه با علفهای هرز در این سطح اشاره و تصریح کرد: از این میزان سم مصرفی هفت هزار و 818 لیتر سم توفوردی و بقیه سم تاپیک بوده است.

وی از مبارزه با علفهای هرز در سطح 24 هزار هکتار مزارع استان طی سال زراعی جاری خبر داد و افزود: از این سطح مبارزه، شش هزار و 100 هکتار در شهرستان شهرکرد، هشت هزار و 900 هکتار در شهرستان لردگان، سه هزار و 100 هکتار در شهرستان بروجن، دو هزار و 100 هکتار در شهرستان اردل، یک هزار و 100 هکتار در شهرستان فارسان و 700 هکتار در شهرستان کوهرنگ انجام خواهد شد.

هم توفوردی مخصوص مبارزه شیمیایی با علفهای هرز پهن برگ و سم تاپیک مخصوص مبارزه شیمیایی با علفهای هرز نازک برگ است.

