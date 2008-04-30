وجود دانشمندان آگاه به جهان یک ضرورت مدیریتی است / اگر خواص جامعه غرب شناس بودند عوام جامعه غرب زده نمی شدند

به گزارش خبرنگار مهر دکتر غلامعلی حداد عادل عصر امروز دانشکده مطالعات جهان وابسته به دانشگاه تهران را افتتاح کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در حاشیه مراسم افتتاح از بخش های مختلف این دانشکده بازدید و سپس در سالن آمفی تئاتر آن در جمع دانشگاهیان سخنرانی کرد .

حداد عادل با بیان اینکه ارزش وجودی هر موجودی تابع قلمرو فیزیکی او است گفت: حوزه حضور و تاثیر باید از محدوده جسمانی و فیزیکی فراتر باشد و انسان که اشرف موجودات است با علم و آگاهی وجودش قلمرویی به گستره پهنای جهان دارد و این معنا در باره ملت ها هم صادق است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر ملتی که در جهان حضور بیشتری داشته باشد این حضور به او دانایی و توانایی بیشتری می بخشد، لازمه قدرتمند بودن در جهان این است که دایره حضور و تاثیر کشورها محدود به مرزهای جغرافیایی آنها نباشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مواجهه تمدن اسلامی و تمدن غرب گفت: در طول 200 سال اخیر که دوران تجدد یا استعمار غربی محسوب می شود ، کشورهای اسلامی دچار وضعیتی خاص شدند این کشورها ارتباطات سنتی چند هزار ساله خود را از دست دادند و به تمدن غرب خیره ماندند و از نتایج استیلای غرب این بود که ارتباط کشورهای اسلامی با هم کم شد این درحالی است که ما از شروع انقلاب اسلامی تلاش کردیم که از این وضعیت خارج شویم .

وی گفت: امروز ما غرب زده بسیار زیاد ، اما غرب شناس بسیار کم داریم و من معتقدم اگر خواص جامعه ما غرب شناس بودند عوام جامعه غرب زده نمی شدند.

حداد عادل با تاکید بر این که ما محتاج شناخت غرب هستیم گفت: احیای تمدن اسلامی مستلزم تغییر این روند است ما باید ایران شناسی ایرانی بوجود آوریم نه اینکه برای شناخت ایران سر سفره ایران شناسان غربی بنشینیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: شناخت مقدم بر تصمیم گیری و موضع گیری است و هرگونه تصمیم گیری و موضع گیری بدون شناخت فقط از سر تعصب بر می آید.

به گزارش مهر ،دغلامعلی حداد عادل با اشاره به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گفت: وقتی فروپاشی شوروی انجام شد ما بیشتر از هر کشوری شایستگی داشتیم که در کشورهای آسیای میانه تاثیر و حضور داشته باشیم اما متاسفانه نتوانستیم که این تجربه تلخی بود، در صورتی که غربی ها کاملا قبل از فروپاشی شوروی نسبت به آن شناخت داشتند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی رسالتی جهانی دارد چون بر اسلام مبتنی است ، اگر ما انقلابمان را بر مبنای ناسیونالیسم بنا می کردیم چنین ادعایی نداشتیم.

وی با اشاره به اینکه به خاطر مشاغلش با نیازهای مدیریتی جامعه آشناست گفت: یکی از نیازهای مبرم ما در اداره کشور داشتن افراد دانشمندی است که دنیا را بشناسند.

نماینده مردم تهران همچنین با انتقاد از اینکه افراد بدون داشتن شناخت و آگاهی در مراکزی چون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان رایزن فرهنگی رهسپار دیگر کشورها می شوند خواستار انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی قبل از اعزام افراد به ماموریت های خارج از کشور شد.