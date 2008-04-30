۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

در پایان نیمه نخست؛

شکست سپاهان و صباباتری در خانه

نیمه نخست دیدارهای آغازین هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با شکست تیم های سپاهان و صباباتری در ورزشگاه خانگی شان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست دیدارهای روز اول از هفته سی ام مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور در حالی به پایان رسید که تیم های اول و دوم لیگ در ورزشگاه خانگی خود شکست خوردند.

برپایه این گزارش، در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان تیم فوتبال سایپا موفق شد در پایان نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان صدرنشین خود، سپاهان عبور کند.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده محسن قهرمانی بود، عیسی ترائوره دقیقه 20 گل برتری تیم فوتبال سایپا را به ثمر رساند تا در جدال آسیایی های لیگ شاگردان علی دایی موفق تر از حریف ظاهر شوند.

همچنین در ورزشگاه درخشان رباط کریم تیم فوتبال صباباتری در یک بازی ضعیف و دور از انتظار در پایان نیمه نخست با نتیجه 2 بر صفر مغلوب مهمان خود، برق شیراز شد.

در این دیدار که قضاوت آن برعهده محسن ترکی بود، مهدی کریمیان (6) و ناصر شکرون(14) گل های برتری شاگردان محمود یاوری را به ثمر رساندند.

