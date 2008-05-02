رجبی و نیک فر در فهرست اعزام / 9 دونده در راه ویتنام و تایلند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال دعوت کنفدراسیون دوومیدانی آسیا از ملی پوشان کشورمان برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ این قاره، کمیته فنی فدراسیون در مجموع 9 ورزشکار را برای اعزام به رقابت های تایلند و ویتنام معرفی کرده است.

سجاد مرادی در مواد 800 و 1500 متر، امید محرابی در ماده 5000 متر، روح الله عسگری در ماده 110 متر با مانع، ایمان روغنی در مواد 100 و 200 متر، رضا بوعذار در ماده 400 متر، ایوب آرخی در پرتاب نیزه، افشین داغر حمادی در پرش سه گام نفرات اعزامی تیم ملی دوومیدانی کشورمان به این مسابقات هستند.

در کنار این ورزشکاران لیلا رجبی پرتابگر 24 ساله اهل بلاروس که به تازگی تابعیت ایران را دریافت کرده است به عنوان نخستین نماینده بانوان ایران عازم رقابت های جایزه بزرگ آسیا می شود. لیلا رجبی پس از شکستن رکورد پرتاب وزنه کشورمان یکی از امیدهای تیم ایران برای حضور در المپیک است که در صورت تحقق این امر نخستین زن دوومیدانی کار ایرانی حاضر در آوردگاه المپیک خواهد بود.

فدراسیون دوومیدانی با در نظر گرفتن رکورد های خوب امین نیک فر از این دونده جوان نیز برای همراهی تیم ملی در مسابقات جایزه بزرگ آسیا دعوت کرده است. نیک فر یکی از قهرمانان پرتاب وزنه ایران است که هم اکنون برای ادامه تحصیل و زندگی مقیم آمریکاست.

تیم ملی دوومیدانی ایران با ترکیب 9 ورزشکار 30 خرداد ماه برای شرکت در مسابقات جایزه بزرگ آسیا عازم کشورهای ویتنام و تایلند می شود.