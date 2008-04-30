اردوی تیم فوتبال جوانان ایران خرداد ماه در کرواسی برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تغییر در برنامه آماده سازی تیم فوتبال جوانان کشورمان، این تیم دهه سوم خرداد ماه با 26 بازیکن اصلی اردوی آماده سازی خود را در یکی از کمپ های مجهز کرواسی برپا خواهد کرد.

تیم فوتبال جوانان پیش از این قرار بود اواخر خرداد ماه در آلمان و شهر بندری هامبورگ اردوی تدارکاتی خود را برپا کند که با تغییر در برنامه های آماده سازی این تیم، اردوی آلمان شاگردان نیکولیچ با تاخیری دو ماهه در مرداد ماه برپا خواهد شد . تیم جوانان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در عربستان آماده می کند.

تیم فوتبال جوانان کشورمان در گروه A مسابقات قهرمانی جوانان آسیا و انتخابی جام جهانی 2009 مصر با تیم های عربستان (میزبان مسابقات) ژاپن و یمن همگروه است . چهار تیم برتر این مسابقات جواز حضور در رقابتهای جام جهانی جوانان (زیر20 سال) که از 10 تا 31 ژوئیه 2009 (20 تیرلغایت 10 مرداد 1388) در کشور مصر برگزارخواهد شد، بدست می آورند.