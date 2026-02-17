«فارس» استان پایلوت نظارت هوشمند بر بازار کالاهای اساسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی با اشاره به راهاندازی اولین سامانه ۱۲۴ در فارس گفت: این مرکز که برای اولین بار در کشور راهاندازی میشود، قرار است به عنوان قرارگاه نظارت و پایش هوشمند بازار محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی فعالیت کند.
وی با اشاره به وظیفه خطیر این سازمان در تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار، اضافه کرد: تنظیم بازار بایستی با مدیریت تولید و عرضه صورت گیرد و ما در سازمان جهاد کشاورزی به دنبال استفاده از همه ظرفیتها برای تحقق این مهم هستیم.
بهجتحقیقی با تأکید بر اینکه سامانه ۱۲۴ تا پیش از این بیشتر بر تخلفات حوزه صنعت، معدن و تجارت متمرکز بود، افزود: با رایزنیهای انجام شده و با توجه به رویکرد جدید وزارت جهاد کشاورزی، استان فارس به عنوان پایلوت کشوری انتخاب شد تا این سامانه به صورت تخصصی به شکایات و نظارتهای مربوط به کالاهای کشاورزی و مواد غذایی نیز ورود کند.
این مقام مسئول در تشریح جزئیات این طرح گفت: با افتتاح این مرکز، شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در حوزه توزیع کالاهای اساسی، گرانفروشی، کمفروشی یا مسائل مربوط به کیفیت محصولات کشاورزی را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند.
وی با بیان اینکه تیمهای بازرسی این سازمان به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی هستند، تصریح کرد: تماسگیرندگان یک کد رهگیری دریافت خواهند کرد و نتیجه گزارشهایی که در سطح بازار بهصورت میدانی بررسی میشود، سریعاً به آنها اطلاع داده میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: ما باید با شفافیت و صداقت، افکار عمومی را نسبت به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین معیشت مردم آگاه کنیم و این سامانه نیز گامی برای همین شفافیت و ارتباط بیواسطه با جامعه است. با این اقدام جدید، استان فارس به عنوان پیشگام در یکپارچهسازی نظارت بر زنجیره غذایی کشور شناخته میشود.
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