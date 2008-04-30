هیچ مشکلی با فدراسیون کفاشیان نداشتم/ با افتخار می روم

حسن غفاری، رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: از حدود چند ماه پیش به دلیل مشکلات شخصی و رسیدگی به مسائل خانوادگی از آقای کفاشیان در خواست کردم که مسئولیت کمیته روابط بین الملل را به فرد دیگری واگذار کند که ایشان پس از چند ما تاخیر سرانجام امروز آقای عظیم زاده را به عنوان مسئول جدید کمیته روابط بین الملل معرفی کردند تا بنده پس از نزدیک به 9 سال کار مستمر و بدون وقفه بتوانم بیشتر برای کارهای شخصی و به خصوص خانواده ام وقت بگذارم .

وی اضافه کرد : بنده درحال حاضر 59 سال سن دارم و با وجود اینکه می بایست سال ها پیش بازنشسته می شدم اما در دوره ریاست آقای دادکان این مسئولیت به بنده محول شد که این همکاری بر خلاف میل باطنی و شرایط جسمانی ام تا امروز ادامه پیدا کرد.

رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ادامه داد: با وجود اینکه تمایل داشتم کماکان در خدمت فوتبال کشور باشم اما با این اعتقاد که باید مسئولیت ها را افراد جوان تر و تازه نفس تر به عهده گیرند، امروز پس از سال ها با افتخار فدراسیون فوتبال را ترک می کنم .

غفاری با بیان اینکه در دوره مدیریت کفاشیان احترام متقابل و مطلوبی با ریاست فدراسیون فوتبال داشته اظهار داشت : در دوره حضور آقای کفاشیان کمترین مشکلی با ایشان نداشتم و احترام و ارتباط دوستانه ای بین ما برقرار بود. بهترین دلیل برای این گفته آمادگی ام برای همکاری با مسئول جدید کمیته روابط بین الملل است تا وی بتواند نسبت به تمامی امور داخلی و بین المللی اشراف لازم را پیدا کند .

رئیس پیشین کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در خصوص وضعیت همکاری خود با AFC و مسئولیت های بین المللی خود پس از کناره گیری از فدراسیون فوتبال تصریح کرد : این مسئولیت ها کاملا جنبه شخصی دارد و با قطع ارتباطم با فدراسیون فوتبال این همکاری ها همچنان ادامه خواهد داشت .

غفاری پیرامون شناخت خود از مسئول جدید کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال اظهار داشت : بنده امروز برای اولین بار از سوی آقای کفاشیان با آقای عظیم زاده آشنا شدم و تا آنجا که اطلاع دارم ایشان سوابقی در یکی از ارگان های دولتی دارند و بنده در همان برخورد اول آمادگی ام را برای هرگونه کمکی برای تسلط ایشان بر بخش روابط بین الملل اعلام کردم تا این کمیته به واسطه تغییرات دچار لطمه نشود.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر ویژه از همکاران خود در بخش کمیته روابط بین الملل اظهار داشت : من در طول سال های گذشته با نیروهایی متخصص و با وجدان کاری همکاری داشتم که هرگز به خاطر مسئول بالاتر خود کار نکردند بلکه کار را برای کار انجام دادند و حتی در بعضی مواقع در ایام تعطیلات در محل کار خود حاضر شدند که جا دارد از زحمات آنها تقدیر ویژه داشته باشم و از آنها می خواهم با مسئول جدید بخش روابط بین الملل نیز همچون گذشته همکاری نزدیک و دوستانه ای داشته باشند .