رونمایی ترجمه انگلیسی صحیفه امام خمینی(ره) در نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه تنظیم و نشر آثار امام، در این نشست حجت الاسلام والمسلمین حاج محمد علی خسروی معاون امور فرهنگی و ارتباطات موسسه در سخنانی با اشاره به فعالیتهای هنری، پژوهشی و فرهنگی این موسسه گفت: نمایشگاه بین المللی کتاب فرصت بسیار مغتنمی برای عرضه اندیشه های مکتوب حضرت امام خمینی(س) است.

معاون امور فرهنگی و ارتباطات این موسسه از رونمایی ترجمه صحیفه امام به زبان انگلیسی در نمایشگاه کتاب خبر داد و خاطرنشان کرد: از نظر موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(س) آنچه در مآخذ، معتبر است صحیفه 22 جلدی امام و یک جلد پیوست آن است که کاملتر از صحیفه نور بوده و در واقع نسخه نهایی آثار قلمی و بیانات امام است.

وی افزود: متاسفانه هنوز در رسانه ها به صحیفه نور استناد می شود که نسبت به صحیفه امام ناقص بوده و بهتر است از صحیفه امام استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین خسروی همچنین از انتشار ترجمه عربی صحیفه امام خبر داد و با تاکید بر جاودان بودن اندیشه های امام گفت: دیدگاه ها و نظریات امام همچنان نو و تازه است. هر چه زمان می گذرد و حوادث اجتماعی جدیدی پیش می آید احساس می شود که دیدگاه های امام خمینی(س) آن قدر شفاف و اصولی بوده است که با گذشت زمان تغییر پیدا نمی کند و احساس نیاز به دیدگاه های امام و عملی شدن آنها بیش از پیش در جامعه متبلور شده است.

معاون امور فرهنگی و ارتباطات موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (س) به ترجمه بخشی از آثار امام اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون وصیت نامه و شرح زندگی حضرت امام خمینی (ره) به 22 زبان از جمله زبانهای انگلیسی، عربی، اردو، اسپانیایی و... ترجمه شده که در بخش بین المللی نمایشگاه عرضه خواهد شد.

محمد علی خسروی بخش عمده نیرو و تلاش موسسه را تداوم نظریات حضرت امام خمینی دانست و گفت: در نمایشگاه جاری کتاب 20 عنوان کتاب جدید در خصوص تدوین آرای امام خمینی منتشر می شود که شرحهای جداگانه بر کتاب فقهی تحریرالوسیله امام خمینی از نمونه این آثار است.

وی اضافه کرد: شرح آیت الله العظمی صانعی بر کتاب تحریرالوسیله امام، شرح آیت الله العظمی مکارم شیرازی بر این کتاب با عنوان انوارالفقاهه و شرح آیت الله طاهری بر کتاب البیع امام در نمایشگاه عرضه می شود.

حجت الاسلام خسروی عرضه کتابهایی را که در موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سال گذشته تدوین شده، از دیگر فعالیتهای این موسسه برشمرد و گفت: کتابهای "همبستگی ملی از دیدگاه امام"، "وحدت از دیدگاه امام" و "در سایه سار همدلی" توسط محققین این موسسه در تهران و قم تالیف شده اند که در نمایشگاه کتاب عرضه خواهد شد.

وی به حمایت موسسه از چاپ و انتشار آثار هنری در زمینه داستان و شعر اشاره و افزود: کتابهای "بر بام های متصل"، "دیروز با ما کسی بود"، "بعد از تو" و "زبان عاشقی" در نمایشگاه کتاب عرضه می شود که رمان "بر بامهای متصل" با حضور نویسنده کتاب در سرای اهل قلم مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.