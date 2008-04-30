آغاز مذاکرات ترکیه برای خرید اولین سیستم دفاع موشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ترکیش دیلی نیوز" نوشت: دولت آنکارا درحال بررسی پیشنهادات ارایه شده از سوی برخی شرکت های آمریکایی، روسی، چینی و اسرائیلی به منظور خرید سیستم دفاع موشکی است.

این روزنامه افزود: انتظار می رود که مناقصه خرید این سیستم در هفته های آینده اعلام شود و سیستم دفاع موشکی پاتریوت آمریکا به خاطر موفقیت آن و رابطه مستحکم ترکیه و آمریکا از نظر آنکارا در اولویت قرار دارد.

ترکیش دیلی نیوز اشاره کرد: رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر فوریه گذشته خود به آنکارا موضوع سیستم دفاع موشکی و فروش سیستم موشک های پاتریوت به ترکیه را با مسئولان این کشور مورد بحث و گفتگو قرار داد.