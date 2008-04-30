  1. بین الملل
  2. سایر
۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۵۷

آغاز مذاکرات ترکیه برای خرید اولین سیستم دفاع موشکی

آغاز مذاکرات ترکیه برای خرید اولین سیستم دفاع موشکی

کشور ترکیه مذاکرات اولیه خود با آمریکا، روسیه، رژیم اسرائیل و چین را درخصوص برنامه خرید اولین سیستم دفاع موشکی خود آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "ترکیش دیلی نیوز" نوشت: دولت آنکارا درحال بررسی پیشنهادات ارایه شده از سوی برخی شرکت های آمریکایی، روسی، چینی و اسرائیلی به منظور خرید سیستم دفاع موشکی است.

این روزنامه افزود: انتظار می رود که مناقصه خرید این سیستم در هفته های آینده اعلام شود و سیستم دفاع موشکی پاتریوت آمریکا به خاطر موفقیت آن و رابطه مستحکم ترکیه و آمریکا از نظر آنکارا در اولویت قرار دارد.

ترکیش دیلی نیوز اشاره کرد: رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سفر فوریه گذشته خود به آنکارا موضوع سیستم دفاع موشکی و فروش سیستم موشک های پاتریوت به ترکیه را با مسئولان این کشور مورد بحث و گفتگو  قرار داد.

کد مطلب 675242

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها