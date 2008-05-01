رزمایش آمریکا در خلیج فارس تهدیدی علیه ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی کاخ سفید، "دانا پرینو" با اشاره به اینکه آمریکا در ارتباط با متحدان خود در منطقه مسئولیت دارد ، افزود: ما مانورهایی را طبق برنامه در خلیج فارس انجام می دهیم و این مانورها علیه ایران نیستند.

وی در پاسخ به این سئوال که هدف آمریکا از اعزام دومین ناو هواپیمابر به نام "آبراهام لینکلن" به خلیج فارس با توجه به برخی گزارشهای رسانه ای در این باره چیست؟ گفت : من شما را به اظهارات روز گذشته رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا ارجاع می دهم که اعلام کرد اینها تمرینهای نظامی در خلیج فارس است و هدف این تمرینها علیه ایران نیست، بلکه هدف ما تقویت مواضع خود در منطقه برای حمایت از متحدان منطقه ای آمریکا و منافع کشور درهرجای ممکن است.

گیتس گفته است که هدف از اعزام ناو هواپیمابر"آبراهام لینکلن" یادآوری قدرت آمریکا است، اما مقامهای آمریکایی بارها اعلام کرده اند که اعزام این ناو یک مسئله عادی بوده و با هدف جایگزینی به خلیج فارس اعزام شده است.

پرینو نیز گفت : "مانورها تاکیدی بر این هستند که آمریکا تعهداتی مداوم در برابر مناطق و در برابر متحدان خود دارد و ما به دفاع از منافع و متحدان خود، ادامه می دهیم".

در ارتباط با این موضوع و در چارچوب همکاری نظامی بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا، روز اول اردیبهشت آمریکا مانور مشترکی را با برخی از این کشورها در جنوب خلیج فارس آغاز کرد و در آن نظامیان آمریکایی و نظامیان چهار کشور عربی حاشیه خلیج فارس رزمایش مشترک نظامی خود را آغاز کردند.