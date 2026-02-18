نخستین نمایشگاه «ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان» در بندرعباس گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، نخستین نمایشگاه «ضیافت ویژه ماه مبارک رمضان» در راستای مصوبات ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان با هدف پاسخ به مطالبات مردمی و تسهیل دسترسی شهروندان به کالاهای پرمصرف در آستانه ماه مبارک رمضان توسط محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان افتتاح شد.

در این نمایشگاه انواع مواد غذایی شامل برنج، روغن، چای، گوشت قرمز، مرغ گرم و ماهی تازه، همچنین لوازم خانگی، محصولات بهداشتی و شوینده‌ها با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌شود.

نمایشگاه «ضیافت رمضان» در قالب ۵۲ غرفه دایر شده که از این تعداد، ۳۰ غرفه به عرضه کالاهای ملوانی و ته‌لنجی و ۲۲ غرفه به شرکت‌های پخش مواد غذایی و کالاهای اساسی اختصاص یافته است.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان، برخی اقلام پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ گرم و ماهی تازه به‌صورت مستقیم و با حذف واسطه‌ها از تولیدکننده به مصرف‌کننده عرضه می‌شود که این موضوع نقش مؤثری در کاهش قیمت‌ها داشته است.

گفته می‌شود در برخی اقلام، میزان تخفیف نسبت به بازار آزاد به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. همچنین کالاهای ملوانی و ته‌لنجی از جمله برنج وارداتی، روغن و چای با اختلاف قیمتی قابل توجه نسبت به بازار عرضه شده‌اند، به‌گونه‌ای که در برخی موارد قیمت‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان کمتر از نرخ بازار است.

این نمایشگاه هر روز تا ششم اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ پذیرای شهروندان بندرعباسی است.

برپایی نمایشگاه «ضیافت رمضان» با تمرکز بر عرضه مستقیم کالاهای اساسی و اعمال تخفیف‌های گسترده، گامی در جهت کنترل قیمت‌ها، حمایت از معیشت خانوارها و کاهش فشار بازار در آستانه ماه مبارک رمضان ارزیابی می‌شود.