مخالفت متعصبانه با حجاب زنان فعال در نظام قضایی دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سورن اسپرسن سخنگوی حزب مردم دانمارک در سخنانی متعصبانه گفت: راهی برای پذیرش این نماد استبداد وجود ندارد.

این حزب یک آگهی در روزنامه های پنجشنبه چاپ کرده تا قضات مسلمان زن را که حجاب دارند، نشان دهند و زیر این تصویر نوشته شده این کشور براساس قانون شریعت اسلام بنا خواهد شد.

در ادامه این آگهی متعصبانه نسبت به حجاب که اسلام آن را نماد نمی داند و آن را بر زنان مسلمان واجب کرده آمده است: قانون اسلام نماد تسلیم شدن زنان است. پارچه 30 گرمی اهمیتی ندارد اما استبداد و تسلیم است که حائز اهمیت است و همچنین شمایی که به عنوان یک شهروند باید در مقابل قاضی بایستی که در حجاب استبداد قرار دارد.

حزب مردم دانمارک یکی از متحدان پارلمانی ائتلاف راستگرای دولت است.

مسلمانان فعال در دادگاه بر اساس تصمیمگیری های ماه دسامبر می توانند در دادگاه محجبه باشند اما این تصمیم که اخیرا از سوی رسانه ها منعکس شده، به جنجال عمومی منتهی شده است.

لین اسپرسن وزیر دادگستری دانمارک اظهار داشت یک هئیت دولتی این موضوع را روز چهارشنبه مطرح کرده اند تا کمیته ای تشکیل و وضعیت دانمارک در این رابطه با کشورهای دیگر مقایسه شود.

وی افزود: من کاملا با حجاب افرادی که در حوزه قضایی کار می کنند مخالف هستیم. قانونهای جدید تمام نمادهای دینی را چون صلیب مسیحیان و روسری مسلمانان دربرخواهد گرفت.

افزایش ستادهای متعصبانه علیه حجاب زنان مسلمان و اشاره به حجاب به عنوان نماد سرکوبی و استبداد از جهل افرادی نشأت می گیرد که از ماهیت حجاب، ویژگیهای آن و دستورات و تعالیم اسلام درباره آن مطلع نیستند.