نقش ایران در عراق مثبت است/سفر قریب الوقوع یک هیئت عراقی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی الدباغ" درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت : به زودی یک هیئت بلند پایه عراقی به منظور بحث و تبادل نظر با مقامهای ایرانی به تهران سفر می کند،زیرا ایرانی ها تلاشهای مثبتی را در زمینه امنیتی درعراق انجام می دهند.

سخنگوی دولت عراق خاطر نشان کرد: این هیئت درباره سازوکار همکاری با دولت ایران طبق معیارهای عراق و به نفع عموم مذاکراتی انجام می دهد.

ازسوی دیگر علی الدباغ با اشاره به اینکه دخالتهای منطقه ای درعراق وجود دارد، اظهارات بعضی از مسئولان عراقی از جمله قاسم عطا سخنگوی طرح امنیتی بغداد (اعمال قانون) که ایران را به زعم خود مسئول حوادث بصره و بغداد دانسته بود، محکوم کرد.

وی در ادامه افزود: این اظهارات بیانگر نظردولت نیست و دولت عراق نظرات خود را از طریق سخنگوی رسمی یا بیانیه های صادره از سوی دفتر نخست وزیر بیان می کند.

رسانه ها به نقل از برخی شخصیتهای عراقی مانند صلاح العبیدی سخنگوی رسمی جریان صدر و محمد الوائلی استاندار بصره، اتهامات بی اساسی را علیه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارسال سلاح به عراق مطرح کرده بودند.