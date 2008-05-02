به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، طرح اذان واحد باهمه مخالفتها در مصر اجرا شد و حتی مورد استقبال برخی کشورها نیز قرار گرفت.

هدف از اجرای این طرح آزمایشی برطرف کردن خطاها، اشتباهات فنی یا اداری در زمینه پخش مستقیم اذان عنوان شده است.

طرح "اذان واحد" از طریق دستگاههای برقی و تجهیزات صوتی مدرن ابتدا در قاهره و پس از موفقیت در کل کشور مصر اجرا می شود. وزیر اوقاف مصر یک بار در سال 2004 با این طرح موافقت کرد، ولی به دلیل مخالفتها منصرف شد .

گفته می شود این طرح به منظور جلوگیری از صداهای اضافی ارائه شده که بر اساس فتوای فرقه‌های مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی اذان واحد در یک کشور ممکن است و کفایت می کند . بنابراین وزارت اوقاف مصر با بررسی همه جوانب این طرح اینک درصدد رفع خطاها و عیوب آن برای اجرای قطعی و همیشگی است.