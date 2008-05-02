  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۱۱

پخش مستقیم اذان واحد در مصر آسیب‌شناسی می‌شود

پخش مستقیم اذان واحد در مصر آسیب‌شناسی می‌شود

آخرین مرحله از پخش آزمایشی اذان واحد به منظور برطرف کردن خطاها و معایب آن هفته آینده در مصر اجرا می‌شود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج،  طرح اذان واحد باهمه مخالفتها در مصر اجرا شد و حتی مورد استقبال برخی کشورها نیز قرار گرفت.

هدف از اجرای این طرح آزمایشی برطرف کردن خطاها، اشتباهات فنی یا اداری در زمینه پخش مستقیم اذان عنوان شده است.

طرح "اذان واحد" از طریق دستگاههای برقی و تجهیزات صوتی مدرن ابتدا در قاهره و پس از موفقیت در کل کشور مصر اجرا می شود. وزیر اوقاف مصر یک بار در سال 2004 با این طرح موافقت کرد، ولی به دلیل مخالفتها منصرف شد .

گفته می شود این طرح به منظور جلوگیری از صداهای اضافی ارائه شده که بر اساس فتوای فرقه‌های مالکی، حنفی، حنبلی و شافعی اذان واحد در یک کشور ممکن است و کفایت می کند . بنابراین وزارت اوقاف مصر با بررسی همه جوانب این طرح اینک درصدد رفع خطاها و عیوب آن برای اجرای قطعی و همیشگی است.

کد مطلب 675377

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها