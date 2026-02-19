به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان سال ۱۴۴۷ ، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در توصیه به مبلغین ماه مبارک رمضان با صدور پیامی ابراز داشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت و رحمت الهی است. در این ماه، بهارِ تبلیغِ دین و معارفِ اسلامی آغاز می‌گردد و همه خود را برای کسب فیوضات الهی آماده می‌کنند، از این رو با توجه به نقش برجسته و بی‌نظیر فعالیت‌های تبلیغیِ علمای دین و روحانیت معظم و نیاز همیشگی و مبرَم جامعه اسلامی به ارتقاء معنوی و رشد و تعالی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نکاتی را خطاب به مبلغین و طلاب علوم اسلامی یادآور می‌شود:

۱) ماه رمضان، ماه فرصت‌هاست و جامعه اسلامی با همت و مجاهدت، پای در مسیر قرب الهی و خودسازی می‌گذارد. «هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیهِ إِلَی ضِیَافَةِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِیهِ مِنْ أَهْلِ کَرَامَةِ اللَّهِ أَنْفَاسُکُمْ فِیهِ تَسْبِیحٌ وَ نَوْمُکُمْ فِیهِ عِبَادَةٌ وَ عَمَلُکُمْ فِیهِ مَقْبُولٌ وَ دُعَاؤُکُمْ فِیهِ مُسْتَجَابٌ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ بِنِیَّاتٍ صَادِقَةٍ وَ قُلُوبٍ طَاهِرَةٍ»، ملت شریف و مؤمن نیز که همیشه در حفظ شؤون دینی و صیانت از ارزش‌های الهی پیش قدم بوده است؛ بر حرمت‌ها و حریم‌ها و احیاء و اجرای احکام دین، همچنان اصرار می‌ورزند.

تقویت مبانی دینیِ و ارتقاء فکری مردم برای خودسازی، یک فرصت بی نظیر و مهیاست و زمینه تحکیم مکارم اخلاق و کاهش فساد و ناهنجاری را فراهم می‌کند. این مسئله و تقویت اخلاق فردی و اجتماعی یکی از مظاهر ایجادِ سلامتِ اخلاقی در جامعه است که یکی از وظایف خاص روحانیت معظم و حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید.

2) مسجد به عنوان پایگاه دین و معرفت، علاوه بر بستر انسان سازی و تربیت نفوس، سنگر دینداری و مقوّم وحدت و یکپارچگی مؤمنین است. از ظرفیت‌های مساجد در ترویج انفاق و احسان و دستگیری از نیازمندان نهایت استفاده را داشته باشید.

۳) توجه به روش‌های تبلیغ، به تناسب زمان، مکان و مخاطبان، امری لازم و از ضروریات اجتناب ناپذیر تبلیغ است.

«ادْعُ إِلی‌ سَبیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی‌ هِیَ أَحْسَن»، با برهان و استدلال و بیانی محکم و حکمت آموز موعظه کنید.

«فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَیِّناً»، با زبانی محبت آمیز و نرم سخن بگویید و نه با تحکم و خطاب های دستوری و سخت گیرانه.

«فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ، لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ» اگر تذکر دادید و مؤثر نیافتاد؛ اجبار نکنید.

«فَإِنَّما یَسَّرْناهُ بِلِسانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقینَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا» فهم مخاطب و ساده گویی را در نظر بگیرید.

و از همه مهم‌تر و کارسازتر، ماندگارتر و اثرگذارتر؛ تبلیغ عملی و نیک‌کرداری است «وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنی‌ مِنَ الْمُسْلِمینَ».

این موارد، بر موفقیت یک مبلغ در امر تبلیغ بسیار اثر گذار است و إن‌شاءالله رعایتشان، جهد و تلاش مؤمنانه شما را نیکوتر به ثمر خواهد رساند.

۴) کلید واژه این ماه، تقوای الهی است. علاوه بر مردم، همه مسؤولین، خواص و افراد تأثیر گذار در مناسبات کشور را دعوت به تقوا و وحدت کلمه کنید و با انعکاس مطالبات مردمی و تبیین ضرورت‌های تحقق عدالت در جامعه و تزریق امید در مردم، بر استحکام و انسجام نظام اسلامی و پیوند بین مردم و مسؤولین بیافزایید.

۵) در اغتشاشات دیماه گذشته، توسط عوامل مزدور استکبار، مساجد بیشماری در آتش سوخت و قرآن عزیز مورد هتک قرار گرفت. این وقایع تلخ نباید به فراموشی سپرده شود و نباید از کنار آن ساده گذشت. در مجالس انس با قرآن، با تفسیر و تبیین عمیق، این کتاب هدایت را بیش از گذشته ترویج کنید و مجالس قرآنی را با عظمت برگزار کنید.

۶) فضای مجازی در عین آن که فرصت‌های بسیاری به همراه داشته است، اما به علت برخی سهل انگاری‌ها و عدم اجرای قوانین، باعث ایجاد مفاسد اخلاقی و حوادث امنیتی علیه کشور شده است.

در شبه کودتای دیماه گذشته، جمع قابل ملاحظه‌ای از جوانان و نوجوانان، تحت تأثیر جنگ تبلیغاتی دشمن، ناآگاهانه به میدان فتنه دشمن ورود پیدا کردند. لازم است با بصیرت افزایی و تحلیل عمیق مبانی دین و سیاست، فرصت بازگشت آنان به مسیر هوشیاری و دشمن شناسی را فراهم کرده و مجروحانِ جنگ شناختی و ترکیبیِ دشمن را یاری کنید.