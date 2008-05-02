مردم توان پرداخت هزینه های کمرشکن درمان را ندارند

دکتر جهانبخش امینی، در خصوص تعرفه های غیرواقعی پزشکان در بخش دولتی، به خبرنگار مهر گفت: سرانه درمان هنوز واقعی نشده و قیمتهای تمام شده هزینه های درمان نیز مشخص نشده و همین مسئله سبب شده که تعرفه ها را غیرواقعی تعیین کنیم.

وی در عین حال بالا بردن تعرفه های پزشکی را موجب فشار بیشتر به مردم دانست و افزود: وقتی تعرفه ها افزایش می یابد، هزینه های پرداختی از جیب مردم سنگین تر می شود و دلیل آن نیز، عدم حمایتهای دولتی است.

امینی تصریح کرد: دولت باید بیتشرین پرداخت را در تعرفه ها داشته باشد تا مردم بیش از این، دچار هزینه های کمرشکن نشوند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر اینکه مردم دیگر توان پرداخت این هزینه ها را ندارند، افزود: در حال حاضر بین 80 تا 90 درصد هزینه های درمان را مردم می پردازند و آن چند درصد باقی مانده نیز که بیمه ها می دهند، قابل توجه نیست و پزشکان به دنبال دریافت آن نیستند.

وی با اظهار تاسف از نگاه جامعه به پزشکان به عنوان افراد مرفه و بدون درد، گفت: باید چاره ای بیندیشیم و راهکاری ارائه بدهیم تا دولت، حمایت های خود از هزینه های درمان را افزایش دهد.