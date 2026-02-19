۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

دستگیری اراذل‌واوباش سابقه‌دار و لیدر اغتشاشات اخیر در دلفان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی دلفان از دستگیری یک اراذل‌واوباش سابقه‌دار و لیدر اغتشاشات اخیر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز بازوند در سخنانی، اظهار داشت: در پی رصدهای اطلاعاتی دقیق و اقدامات پلیس، مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان دلفان، یکی از عناصر سابقه‌دار شرارت و سرقت که به‌عنوان لیدر در اغتشاشات اخیر نیز فعالیت داشت و به دلیل ارتکاب چندین فقره سرقت در استان‌های مختلف تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی بود شناسایی شد.

وی افزود: پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی مأموران در سحرگاه امروز و طی عملیاتی ضربتی این متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دلفان، گفت: در بازرسی از محل اختفای متهم هفت قبضه سلاح شامل پنج قبضه کلت و دوقبضه کلاشینکف و قبضه سلاح شکاری به همراه تعدادی فشنگ و بیش از ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از مخدر از نوع هروئین و شیشه کشف و شد.

سرهنگ بازوند با قدردانی از همراهی و همکاری مردم قانون‌مدار شهرستان دلفان، تصریح کرد: امنیت شهروندان خط‌قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مجره اقدام مجرمانه، شرارت و برهم‌زدن نظم عمومی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد و شد. همچنین به افراد قانون‌شکن هشدار داده شد هرگونه تحرک مجرمانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و با واکنش قاطع پلیس و برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

