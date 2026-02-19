به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی شب پنجشنبه در آیین باشکوه تجلیل از ستارگان برتر کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ و پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها با تبریک موفقیت دانش‌آموزان برتر، اظهار داشت: تلاش و پشتکار این عزیزان الگویی امیدبخش برای نسل جوان است. موفقیت آنان حاصل همت خانواده‌ها و زحمات فرهنگیان دلسوز است که باید از این ظرفیت برای رشد علمی و فرهنگی منطقه بهره گرفت.

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی افزود: در دنیای امروز، رسانه‌ها همانند دستگاهی برای هدایت افکار و رفتار جوامع عمل می‌کنند؛ به همین دلیل آگاهی، علم و بصیرت نقشی حیاتی دارند. اگر انسان شناخت کافی نداشته باشد، در برابر هجوم اطلاعات، تسلیم و تابع دیگران خواهد شد.

امام جمعه بهاباد تصریح کرد: قدرت واقعی در علم و شناخت نهفته است. هرچه دانش و آگاهی در میان مردم افزایش یابد، مقاومت و اقتدار ملی نیز بیشتر می‌شود. باید برای رشد علمی و فرهنگی نسل جوان برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی انجام‌شده در شهرستان گفت: با همکاری فرهنگیان، مجموعه‌ای از کتاب‌های کمک‌درسی در مدارس بهاباد تأمین و توزیع شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از مسیر پیشرفت باز نماند. این اقدامات آغاز راه است و باید با همت جمعی مسئولان و مردم، فضای علمی و فرهنگی شهرستان را متحول سازیم.

ابراهیمی در پایان خاطرنشان کرد: با یاری خداوند و تلاش جمعی، آینده‌ای روشن‌تر برای جوانان این دیار رقم خواهیم زد و بهاباد را به یکی از مناطق شکوفا در عرصه علمی و فرهنگی استان یزد تبدیل خواهیم کرد.