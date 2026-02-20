۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۴۱

فرماندار تنگستان: ارتقای شاخص‌های سلامت بانوان لازمه توسعه اجتماعی است

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: ارتقای شاخص‌های سلامت بانوان لازمه توسعه اجتماعی است و باید نسبت به این مسئله جدی‌تر عمل کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در کارگاه آموزشی سلامت زنان بر اهمیت سلامت بانوان در جامعه تأکید کرد و گفت: سلامت زنان، سلامت خانواده و در نهایت سلامت جامعه است و باید نسبت به این مسئله جدی‌تر عمل کنیم و به فرهنگ‌سازی در این زمینه بپردازیم.

وی همچنین به ضرورت اقدامات پیشگیرانه و غربالگری‌های منظم اشاره کرد و افزود: در جامعه امروزی خیلی از بیماری‌ها به استرس و نگرانی‌های افراد مربوط می‌شود و همین موضوع زمینه بسیاری از امراض و هزینه‌های خانواده‌ها را بوجود می آورد.

سلیمانی با بیان اینکه متاسفانه چشم هم چشمی و زیاده خواهی یکی از معضلات جامعه امروزی است افزود: وقتی فرهنگ دینی و اعتقادات مذهبی کم رنگ شود زمینه این چنین فضاهایی بوجود می‌آیند.

سلیمانی همچنین به ضرورت نشاط و پویایی بانوان اشاره کرد و گفت: یک خانواده سالم و شاداب نقشی کلیدی در ایجاد جامعه ای سالم و پویا دارد، و بانوان باید با توانمندی خود بتوانند به عنوان مادر، همسر و فعال اجتماعی از نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

این کارگاه به منظور افزایش آگاهی در خصوص روش‌های پیشگیری از بیماریها برگزار شد.

