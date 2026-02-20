نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر در استان بوشهر اعلام شد

حجت الله بارگاهی در گفتگو با خبرنگار هر اظهار کرد: از مجموع هزار و ۸۲ داوطلب ثبت‌نامی در استان بوشهر ۶۹ نفر از این داوطلبین قبل از بررسی صلاحیت ها از ادامه شرکت در انتخابات انصراف خود را اعلام کردند.

وی اضافه کرد: از هزار و ۱۳ داوطلب باقی مانده تعداد ۹۲۶ نفر معادل ۹۱.۴۱ درصد تأیید صلاحیت شده و تعداد ۸۷ نفر معادل ۸.۵۹ درصد نیز صلاحیت آن‌ها از سوی هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها رد شده است.

دبیر هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر بیان کرد: داوطلبانی که صلاحیت آنان در این مرحله مورد تأیید قرار نگرفته باشد، مطابق قانون، فرصت دارند تا به مدت چهار روز از تاریخ اعلام نتایج (از اول اسفند تا چهارم اسفند) با مراجعه به فرمانداری ها یا هیئت عالی نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر در محل استانداری بوشهر اعتراض خود را ثبت کنند.

وی افزود: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و به صورت تمام الکترونیکی در ۴۱ شهر استان بوشهر برگزار خواهد شد.