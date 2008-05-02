به گزارش خبرنگار مهر، برنامه‌های برگزیده به همت ستاد ترویج اندیشه‌های مطهر سیما و دبیرخانه شورای معارف سیما انتخاب و به این ستاد معرفی‌ شده‌اند. شبکه‌های سیما 43 برنامه به دبیرخانه شورای معارف سیما معرفی کردند که از این تعداد پنج برنامه انتخاب شد.

شبکه اول یک برنامه، شبکه دو هفت برنامه شامل فتوکلیپ، مستند، داستانی و گزارش، شبکه سه دو برنامه شامل یک نمایش و یک ویدئوگرافیک، شبکه چهار هشت برنامه ترکیبی، سخنرانی و موسیقی و تصویر، شبکه تهران 12 برنامه شامل گفتاری، تیزر، موسیقی و تصویر، شبکه آموزش دو برنامه و شبکه جام جم 11 برنامه به دبیرخانه شورای معارف سیما ارسال کرده‌اند.

همچنین شبکه قرآن سیما به دلیل اینکه برنامه قابل طرحی در این باره نداشت، اثری به دبیرخانه شورای معارف سیما ارسال نکرد. پنج برنامه نیز از میان آثار ارسال شده از معاونت صدا انتخاب شده و در جشنواره جایزه هنری مطهر تقدیر می‌شوند. هنوز زمان برگزاری جشنواره مشخص نشده است.