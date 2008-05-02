بهنام پرهیزکار درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از نحوه ارائه خدمات درمانی بیمه ها به بیماران روانی انتقاد می کنند در حالی که باید گفت خدمات لازم را به این بیماران ارائه می کنیم و مشکلی در نحوه ارائه خدمات وجود ندارد.

وی تصریح کرد: علاوه بر خدمات مشاوره ، در صورت نیاز امکان بستری این قبیل بیماران نیز وجود دارد و حمایت های لازم بیمه ای از این بیماران اعمال می شود.

مدیر کل درمان تامین اجتماعی استان تهران در ارتباط با اعتراض برخی بیمه شدگان از نحوه ارائه خدمات درمانی گفت : بیمه شدگان در صورت مواجهه با خدمات درمانی نامطلوب از سوی مراکز طرف قرارداد سازمان و مراکز متعلق با سازمان، می توانند موارد را جهت بررسی به سازمان اعلام کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: با مسئولان بیمارستانها و مراکز درمانی که خدمات درمانی ضعیف به بیمه شدگان ارائه می دهند و نظارت چندانی در نحوه ارائه خدمات ندارند برخورد می گردد.