سلطانی: انسجام ملی سپر راهبردی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ایوب سلطانی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر زنجان، انسجام ملی را سپر راهبردی ملت ایران در برابر تهدیدات دشمنان عنوان کرد و گفت: تبعیت از رهبری و حفظ وحدت و همدلی اجتماعی ضروری است.
وی با بیان اینکه وحدت و همدلی ملی مهمترین عامل «بیمه شدن ملت» در برابر توطئههای استکبار جهانی است، گفت: «تجربه سالهای اخیر نشان داده هرجا ملت با انسجام و تبعیت از ولایت در صحنه حاضر شده، دشمن ناکام مانده است.
سلطانی با اشاره به سیاست بینالمللی موسوم به «چماق و هویج» اظهار داشت: امروز آمریکا تنها از دست تهدید استفاده میکند و وعدههای هویج دیگر کارکرد و اعتباری ندارد.
وی افزود: ملت ایران با پایبندی به رهنمودهای رهبر انقلاب، همدلی اجتماعی و حضور فعال در صحنه، در برابر فشارها مصون میماند. وعده الهی نصرت حق و شکست جبهه باطل است.
امام جمعه موقت زنجان تصریح کرد: تمدن واقعی نیازمند فرهنگ ریشهدار، عدالت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده است. تمدن غربی فاقد این شاخصههاست و از آغاز بر پایه تبعیض، استعمار و بهرهکشی شکل گرفته است.
وی با استناد به آیات قرآن کریم خاطرنشان کرد: جامعهای که بر مدار تقوا حرکت میکند، به محض مواجهه با جریانهای انحرافی و فتنهانگیز، با یاد خدا مسیر خود را اصلاح کرده و با بصیرت در صحنه حاضر میشود. ملت ایران در حوادث اخیر با انسجامی افزونتر، صف خود را از فتنهگران جدا ساخت.
سلطانی با اشاره به مذاکرات ایران با کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا گفت: تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که اعتماد به دشمن خطاست. خروج یکجانبه آمریکا از توافقها و تشدید تحریمها، جایی برای خوشبینی سادهانگارانه باقی نگذاشته است.
امام جمعه موقت زنجان تأکید کرد: مذاکره زمانی معنا دارد که از موضع حکمت، عزت و مصلحت صورت گیرد و نه زمانی که دشمن بخواهد خواستههای خود را تحمیل کند.
وی گفت: راهکار اصلی کشور در برابر فشارها، حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهاست. این همراهی و تبعیت از رهبری، نشانه رضایت الهی و جلوهای از بلوغ سیاسی و ایمان عمیق مردم ایران است.
