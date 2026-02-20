امام جمعه بوشهر: مراودات تجاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای نماز جمعه بوشهر با تأکید بر حفظ حرمت ماه رمضان اظهار کرد: مساجد باید آباد شوند، فعالیتهای فرهنگی رونق بگیرد و از روزهخواری علنی بهشدت پرهیز شود.
وی اضافه کرد: در کنار آن، مردم باید در این ماه به فقرا، همسایگان و بستگان خود کمک کنند. دادن افطاری یا کمک مالی کوچک میتواند بسیاری از مشکلات معیشتی را کاهش دهد.
صفایی بوشهری این ماه را فرصتی برای تحول انسان، توبه، استغفار و بازسازی معنوی دانست و افزود: ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت الهی و ماه سرنوشتسازی است؛ ماهی که انسان میتواند گذشته خود را با توبه جبران کند، حال خود را الهی سازد و آیندهاش را با نور محبت خداوند و تقوا روشن گرداند.
وی با اشاره به ویژگیهای معنوی این ماه، خاطرنشان کرد: ماه رمضان، «ربیعالقرآن» است؛ همانگونه که برای هر چیز بهاری وجود دارد، بهار قرآن نیز ماه رمضان است. در این ماه، قرائت قرآن از فضیلت و پاداش ویژهای برخوردار است، بهگونهای که هر آیه قرآن در این ماه، ثواب یک ختم کامل قرآن را دارد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر ضمن قدردانی از تلاش مدیران استانی، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت اقتصادی استان بوشهر ارائه کرد و گفت: استان بوشهر یک منطقه مرزی با ظرفیتهای فراوان است.
وی تصریح کرد: باید از اختیارات داده شده به استانها استفاده کرد و با کشورهای حاشیه خلیج فارس قراردادهای تجارت کالا بست، مثلاً خرمای استان صادر و کالاهای مورد نیاز وارد شود.
صفایی بوشهری افزود: از قوانین مرزی میتوان برای رونق بازار و کاهش قیمت ارزاق عمومی استفاده کرد. اما متأسفانه مردم بوشهر از مزایای مرزی بهرهمند نیستند و با گرانی بیشتر از سایر مناطق روبهرو هستند. مدیران باید با برنامهریزی دقیق، کار جهادی و تصمیم سریع، مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهند.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، تحلیل مفصلی از فرازهای مهم فرمایشات ایشان ارائه کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند که آمریکا با وجود ادعای داشتن قدرتمندترین ارتش و ناوهای هواپیمابر، بداند که ملت ایران نیز سلاحهایی دارد که میتواند همان ناوها را در دریا نابود کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مثال تاریخی امام حسین (ع) در برابر یزید، افزود: امام حسین (ع) فرمودند شخصیتهایی چون من با افراد فاسدی چون یزید پیمان نمیبندند. امروز نیز ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است و با افراد مستبدی چون ترامپ و دیگر سیاستمداران سلطهگر جهان بیعت نمیکند.
امام جمعه بوشهر تأکید کرد: مذاکرهای که هدف آن از پیش، تسلیم ملت ایران در برابر خواستههای دشمنان باشد، مذاکره نیست بلکه دیکته زور است. ملت ایران با الهام از خون شهدا، رهبری مقام معظم رهبری و روح عاشورایی ملت امام حسین، هرگز تسلیم زور نخواهد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه حکایت ملت ایران با آمریکا همانند حکایت حضرت موسی (ع) و فرعون است، تصریح کرد: آنان ادعای خدایی میکردند، اما خداوند موسی را بر فرعون و لشکرش پیروز کرد و آنها را در دریا غرق کرد. امروز نیز کسانی که مدعی سلطه بر دریاها هستند بدانند همین دریا، مدفن مرگ آنان خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد و با انتقاد از گرانی و تورم، گفت: مردم با مشکلات اقتصادی جدی مواجه هستند مسئول و دولتی موفق است که گره از کار مردم بگشاید، نه اینکه گره جدیدی ایجاد کند. خدمت به مردم در شرایط کنونی عبادت است.
صفایی بوشهری افزود: برخی مشکلات ناشی از تحریمها است، اما بخش قابل توجهی به دلیل سوءمدیریت، عدم نظارت و نبود قاطعیت است. مردم ضمن دفاع از نظام و انقلاب، از ضعف نظارت و فساد اداری گلهمندند و باید با مفسدان در هر مقام و لباسی برخورد قاطع صورت گیرد.
خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تأکید چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب درباره «جهاد تبیین»، خاطرنشان کرد: متأسفانه در برخی بخشها در زمینه جهاد تبیین خوب عمل نشده، اما هنوز دیر نیست. باید از خانهها شروع کرد؛ پدر، مادر و فرزندان در کنار هم بنشینند و درباره مفهوم انقلاب، عزت ایران و تفاوت رژیم گذشته با امروز سخن بگویند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر به خیانتهای دوران رژیم پهلوی از جمله جدایی بحرین از ایران و قراردادهای تحقیرآمیز آن دوران اشاره کرد و افزود: رژیم سابق با یک تهدید انگلیس، بحرین را مجانی از ایران جدا کرد. اما امروز کشور ما با حفظ عزت ملی، در برابر تهدیدات جهانی ایستاده است. باید این حقایق برای نسل جوان تبیین شود تا قدر انقلاب و شهدا را بدانند.
