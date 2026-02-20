به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج با استناد به آیه ۱۸۳ سوره بقره اظهار کرد: هدف از واجب شدن روزه، تربیت انسان برای رسیدن به تقواست؛ تقوایی که رفتار فردی و اجتماعی انسان را اصلاح می‌کند و جامعه را به سمت عدالت و آرامش سوق می‌دهد.

وی با اشاره به عظمت ماه مبارک رمضان افزود: باید از لحظه‌لحظه این ماه رحمت و مغفرت که ساعات آن «افضل الساعات» است، بهره برد. روزه‌خواری در ملأ عام حرام است و فروشگاه‌های مواد غذایی نیز موظف‌اند حرمت این ماه را رعایت کنند.

«زندگی با آیه‌ها»؛ قرآن را به خانه‌ها ببریم

امام جمعه دشتی قرآن را کتاب هدایت و زندگی دانست و گفت: ماه رمضان بهار قرآن است و «طرح زندگی با آیه‌ها» فرصتی مغتنم برای آن است که آیات الهی را به متن خانه‌ها و رفتارهای روزمره بیاوریم.

وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند آن هستیم که خانواده‌ها با نور قرآن بیمه شوند. برپایی «محافل خانگی قرآن کریم» می‌تواند کانون تربیت دینی فرزندان و تحکیم بنیان خانواده باشد.

حجت‌الاسلام زاهددوست از جوانان، پدران و مادران دعوت کرد با حضور فعال در این طرح و ایجاد حلقه‌های انس با قرآن، سهمی در ترویج فرهنگ قرآنی ایفا کنند و افزود: اگر قرآن در خانه‌ها جاری شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و دل‌ها با یاد خدا آرام می‌گیرد.

تجلیل از مدافعان امنیت و پاسخ به تهدیدها

وی با تسلیت چهلمین روز شهادت جمعی از مدافعان امنیت، آنان را از برترین شهدای راه خدا دانست و به تصریح برخی رسانه‌های خارجی درباره نقش‌آفرینی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حوادث اخیر اشاره کرد.

امام جمعه دشتی در ادامه به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب پرداخت و گفت: رهبر انقلاب با صراحت اعلام کردند که آمریکا طی ۴۷ سال گذشته در شکست جمهوری اسلامی ناکام مانده و از این پس نیز نخواهد توانست به اهداف خود برسد.

وی با اشاره به تهدیدات مقامات آمریکایی افزود: پاسخ رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «خطرناک‌تر از ناو، سلاحی است که می‌تواند آن را به قعر دریا بفرستد» نشان‌دهنده اقتدار و بازدارندگی کشور است.

مطالبه مردم؛ مهار گرانی و مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام زاهددوست با تأکید بر اینکه تعیین نتیجه مذاکره از پیش اقدامی نادرست است، تصریح کرد: مردم باید بدون دغدغه به کار و زندگی خود بپردازند و مسئولان موظف‌اند مشکلات داخلی را در اولویت قرار دهند.

وی گرانی، بی‌ثباتی بازار، کاهش ارزش پول ملی و نابسامانی در حوزه‌هایی چون طلا، ارز، خودرو و مسکن را آزاردهنده خواند و خواستار تلاش مضاعف مسئولان برای سامان‌دهی بازار شد.

امام جمعه دشتی همچنین بر ضرورت مقابله قاطع با فساد اداری، تبعیض، پارتی‌بازی و رشوه تأکید کرد و گفت: در نظام اسلامی زیبنده نیست مردم برای حل مشکلات اداری با چنین معضلاتی روبه‌رو شوند؛ برخورد جدی با این پدیده‌ها مطالبه به‌حق جامعه است.