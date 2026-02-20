امام جمعه بهاباد: ماه رمضان فرصت بازگشت به فطرت انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه بهاباد با اشاره به فرصتهای ماه مبارک رمضان، ضمن سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، بر کمک به نیازمندان تأکید کرد و گفت: افطاریهای مختصر در شبهای قدر در مساجد، فرصتی گرانبها برای کمک به محرومان است. گاهی یک نفر نمیتواند این افطاری را تأمین کند، اما یک خانواده میتواند این مسئولیت را به دوش بگیرد. بیایید از این فرصت برای کمک به نیازمندان استفاده کنیم.
وی ماه رمضان را ماه تمرین ایستادگی دانست و افزود: ما چندین ساعت در طول روز تلاش میکنیم هر حرفی را نشنویم، هر چیزی را نبینیم و زبانمان را کنترل کنیم. این تمرین به ما یاد میدهد که در طول سال هم باید چنین باشیم.
امام جمعه بهاباد با بیان اینکه تقویت اراده، ارمغان ماه رمضان است، خاطرنشان کرد: ماه رمضان، ماه بازگشت به تنظیم صحیح دستگاه وجودی انسان است؛ همانگونه که امروز گوشیها را به تنظیمات کارخانه بازمیگردانند، ماه رمضان فرصتی است برای بازگشت ما به تنظیمات اولیه فطرت.
ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر و دیدار قشرهای مختلف مردم آذربایجان شرقی با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: دشمنان با تحریک رسانهای و دعوت به آشوب، قصد ضربه زدن به امنیت ایران را داشتند، اما هوشیاری نیروهای امنیتی و بصیرت مردم مانع گسترش فتنه شد.
وی با بیان اینکه در این حوادث، نیروهای امنیتی، انتظامی، بسیج، سپاه و وزارت اطلاعات با صبر و بصیرت ایستادگی کردند، تصریح کرد: برخی از این عزیزان نیز به شهادت رسیدند؛ خوشا به سعادتشان. میدان فتنه، میدان جنگ آشکار نیست؛ میدان شبهه و جنگ رسانهای است. مدیریت این فضا کار آسانی نیست.
امام جمعه بهاباد بر هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن تأکید کرد و افزود: ما باید در کنترل خشم و حفظ نظم عمومی دقت کنیم و محبت را در جامعه گسترش دهیم. روحیه و اتحاد ملت ایران مهمترین عامل موفقیت ماست.
وی در ادامه با اشاره به قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران در هیچ شرایطی از قدرتهای بزرگ هراسی ندارد و از تمام توانمندیهای خود بهخوبی بهره میبرد. اگر دشمنان فکر میکنند که با ادوات نظامی میتوانند بر ما فشار بیاورند، در اشتباهند. ما همواره آماده پاسخگویی به تهدیدات هستیم.
ابراهیمی به مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو نیز اشاره و خاطرنشان کرد: کشور هیچگاه از موضع ضعف وارد مذاکره نمیشود. دشمن تلاش میکند این موضوع را نشانه ضعف جمهوری اسلامی جلوه دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران در طول این سالها نشان داده که از هیچ قدرتی هراس ندارد و توان دفاعی کشور روشن و آشکار است.
وی با اشاره به رزمایشهای اخیر سپاه در منطقه گفت: اقتدار دفاعی نیروهای مسلح، پیام روشنی دارد. جمهوری اسلامی ایران توان دفاع از خود و پاسخ قاطع به هرگونه تهدید را دارد. در عین حال، هیچگاه آغازگر جنگ نبودهایم؛ اما اگر تعرضی صورت گیرد، پاسخ قاطع خواهد بود.
امام جمعه بهاباد در پایان با تأکید بر اینکه ایمان و اعتماد به خداوند بزرگترین قدرت ماست، خاطرنشان کرد: بزرگترین سرمایه ما، ملت مؤمن و بصیر ایران است؛ ملتی که به وعدههای الهی اعتماد دارد و در مسیر حق استوار ایستاده است.
