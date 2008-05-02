ایجاد ظرفیت 20 میلیون تنی تولید فولاد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تقی بهرامی نوشهر با اشاره به تولید 13 میلیون تنی محصولات فولادی کشور گفت : در حال حاضر حدود 10 میلیون تن توسط بخش دولتی و بیش از 3 میلیون تن فولاد توسط بخش خصوصی کشور تولید می شود که با حمایت دولت، کارخانجات بخش خصوصی با ظرفیتهای ایجاد شده توانایی تولید نیاز 7 میلیون تنی محصولات فولادی کشور را خواهد داشت.

رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران با اشاره به افزایش واردات حدود 40 درصدی فولاد در سال گذشته ، گفت: در صورت اختصاص اعتبار برای تامین مواد اولیه و راه اندازی کارخانجات فولدی بخش خصوصی ، بخش داخلی می تواند علاوه بر تامین همه نیاز کشور به محصولات فولادی و افزایش صادرات این محصولات، از میزان 10 میلیون تن فولادی که در سال 2007 میلادی از کشور چین، روسیه ، اوکراین و قزاقستان وارد کشور شده، جلوگیری کند.